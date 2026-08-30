Jamie Campbell Bower conquista la Comic Con Ecuador 2026 entre nostalgia y creatividad

Lo que se vive en estos momentos en la Comic Con Ecuador 2026 difícilmente cabe en palabras. Desde que los asistentes atraviesan las puertas del Centro de Convenciones de Guayaquil, se sumergen en un universo fantástico donde las diferencias se convierten en el ingrediente perfecto para vivir la experiencia inmersiva del comic, el cosplay, el videojuego, el ánime, y esas caricaturas que, de niños, robaron más de una sonrisa.

Diez años no se cumplen todos los días. La mayor convención de cultura pop del país llega a esta celebración rodeada de estrellas internacionales que ya están sintiendo el cariño de sus fanáticos ecuatorianos. Jamie Campbell Bower, Ron Perlman y Mario Castañeda son solo algunos de los invitados de una edición que, en una palabra, podría definirse como: espectacular.

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La Comic Con Ecuador, donde todos vuelven a hacer niños otra vez

Un padre con su hijo bailando en uno de los juegos de la zona gamer.

Y no, la Comic Con no es una convención exclusiva para los conocedores del cómic o los ‘raros’, como suelen llamarlos injustamente. Aquí hay espacio para todos. Familias enteras recorren sus pasillos y disfrutan de cada rincón: desde un padre que baila con su hijo al ritmo de Moskau, una mujer en silla de ruedas que se transforma en Padmé Amidala, hasta adultos mayores reconectando con su niño interior.

Julio Maulme acudió vestido del legendario rey Arturo. Lo acompañó toda su familia, quienes no dudaron en ayudarlo a armar el laborioso traje. Su mamá confeccionó el vestuario, su hermana se encargó la peluca, su papá consiguió todos los materiales y él se encargó de hacer su propia armadura.

“Como a él le gusta el cosplay y a mi el anime, todos los años lo acompañamos… mi papá se encarga de hacerle el mantenimiento del traje, cada que algo se daña está con el pagamento arreglándole, es un equipo completo”, expresa entre risas su hermana Lissette.

Jamie Campbell quiere probar el ceviche ecuatoriano

Jamie Campbell compartió con sus fanes.

Uno de los invitados que se está robando el corazón de los ecuatorianos es Jaime Campwell, el actor que le da vida a ‘Vecna’ en Stranger Things. Una de las asistentes, Lissette Hidalgo, cumplió su sueño de conocerlo y tomarse una foto con él. Describe al actor como cálido y amable.

La guayaquileña sorpendió al actor con un traje inspirado en el terrorífico villano de la serie de Netflix. “Me preguntó si yo lo había hecho, y cuando le dije que sí, se emocionó y me abrazó. Me dijo “It’s fabulous” con su acento británico”, relata con una alegría que se desborda de los tentáculos de su traje.

“Es una oportunidad hermosa poder estar cerca de los actores que nos llenaron de emoción a través de personajes maravillosos. Poder ver a grandes actores tan cerca y en nuestro país es un sueño que la Comic Con permite se haga realidad”, acota la madre de familia, quien había ido acompañada de sus dos hijos.

Los fanáticos de Campbell llegaron hasta él con regalos, camisetas y muchos otros detalles que lo hacían sentir como en casa.

El actor por su lado se mostró agradecido y aseguró que tiene muchas ganas de probar el ceviche ecuatoriano.

La creatividad de los cosplayers

Cosplay de Coraline.

La creatividad también se roba las miradas en esta convención. Cientos de asistentes dedican semanas a preparar sus trajes, cuidar cada detalle y llegar al Comic Con Ecuador convertidos en sus personajes favoritos. “Amo la convención, voy todos los años y siempre salgo muy feliz. Como yo digo es un lugar para poder expresar la creatividad, crear trajes y disfraces para el gran día”, apunta.

Joan Burgos sorprendió con su porpio traje de Spiderman, que fusionaba el clásico personaje con una versión de Andrew Garfield. “Spiderman me ha enseñado que no importa cuántas veces estás en el suelo, siempre tienes que levantarte”, expresa el guayaquileño.

Los cosplay se roban las miradas en el Comic Con Ecuador 2026.

Asimismo por los pasillos de la Comic Con encontramos a Bonnibel Bubblegum, la dulce princesa de Hora de aventura, que era personificada por Amada Salazar. “Me encanta este personaje por su personalidad y siento que me identifico muchísmo con ella”.

Una de las cosas que destaca de este encuentro son las personas que puede llegar a conocer. “A los cosplay nos da mucha felicidad ver a la gente emocionarse por nuestros trajes”.

Tamara Cruz por un día se sintió como Coraline Jones, el personaje creado por el talentosísimo Henry Selick. La joven expresa que es un personaje importante en su vida. “Es una película que yo veo desde pequeñita, es prácticamente mi infancia”.

Desde el mundo de Harry Potter hasta el universo de Iron Man

El batimobile de Batman es uno de los atractivos de la Comic Con Ecuador 2026.

Recorrer los pasillos de la Comic Con es dejarte llevar por un universo inmersivo. Los asistentes aprovechan todo el recorrido para hacerse fotos en los diferentes stands inspirados en los diferentes universos de Marvel, Dc Comics, Paramount, Warner Bros y más.

Uno de los stands más impresionantes es del Iron Man, con todas las versiones en tamaño real de sus trajes. Incluso hay un espacio para que los asistentes se coloquen uno de los trajes y puedan hacerse un video 360. Otro de los homenajes es al universo de Batman, con todos los personajes en tamaño real y su clásico batmobile.

También hay guiños al fantástico mundo de Harry Potter, otro dedicado a Bob Sponja y uno más pequeño para los queridos Coyote y Corre Caminos.

Horarios de la Comic Con 2026

Este domingo 30 de agosto se desarrolla el segundo día de la Comic Con, desde las 10:00 hasta las 20:00, en Centro de Convenciones, al norte de Guayaquil. La entrada tiene un costo de $15 más IVA.

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