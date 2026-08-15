‘Coco 2’: Miguel ya no es un niño en la nueva película y un viejo enemigo regresará para vengarse

En las calles de Santa Cecilia todavía se escucha una guitarra. Solo que esta vez quien la toca ya no es el pequeño Miguel que el público conoció en ‘Coco‘.

Según la información presentada en el avance y difundida por la cuenta especializada en cine Fuera de Foco News, el protagonista de la nueva película será ahora un adolescente que continúa ligado a la música.

Pero crecer traerá nuevos problemas.

Un viejo enemigo volverá por venganza

Miguel tendrá que enfrentarse a una amenaza que conecta directamente con los acontecimientos de la primera película: Ernesto de la Cruz regresará.

Después de que su carrera y su legado fueran destruidos, el famoso cantante volverá buscando venganza y terminará enviando a Miguel nuevamente a la Tierra de los Muertos.

La aventura llevará al joven músico a enfrentarse a nuevos desafíos y a una situación que, según el avance, demostrará que el destino puede tener un sentido bastante retorcido del humor.

Miguel tendrá una nueva alianza

En su recorrido, Miguel deberá unirse a una misteriosa superestrella que lo llevará hasta sus límites.

Sin embargo, el vínculo con su familia seguirá siendo el centro de la historia. Sus queridos ancestros volverán a intervenir y tendrán un papel crucial durante su viaje por la Tierra de los Muertos.

La presentación también confirmó cuándo continuará la historia: ‘Coco 2’ llegará a los cines en noviembre de 2029.

Así, Miguel regresará a la pantalla convertido en adolescente, con su guitarra todavía en las manos y una nueva cuenta pendiente con uno de los personajes más recordados de la primera película.

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