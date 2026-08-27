‘Toy Story 5’ llega a Disney+. Fecha de estreno en streaming de la película

‘Toy Story 5’ se estrenará en la plataforma Disney+ el miércoles 23 de septiembre de 2026, tras recaudar más de 1 128 millones de dólares en cines.

La película de Pixar y Disney aborda el impacto de la tecnología en la infancia.

🎬 ¿Cuándo es el estreno de ‘Toy Story 5’ en streaming?

‘Toy Story 5’ estará disponible en Disney+ desde el 23 de septiembre de 2026.

Según El Universal, la producción llegará al catálogo digital el mismo día que se retire de la cartelera comercial.

La cinta debutó el 19 de junio de 2026. Logró 159 millones de dólares en su primer fin de semana en Estados Unidos, de acuerdo con Vandal.

Para conocer más sobre cómo influyen las producciones de Pixar en el consumo audiovisual infantil, te recomendamos leer el impacto de Toy Story y la tecnología en los niños.

🧸 Rivalidad entre juguetes y tecnología

La historia sigue a Woody, Buzz Lightyear y Jessie frente a la llegada de Lilypad, una tableta electrónica que capta la atención de Bonnie.

Los 40 señala que la producción cuenta con una canción original de Taylor Swift.

Si quieres profundizar en las características de las figuras que se suman a esta entrega, también hemos analizado en detalle la presentación de juguetes tecnológicos y personajes renovados en Toy Story.

La dirección estuvo a cargo de Andrew Stanton y McKenna Harris. El elenco original en inglés mantiene las voces de Tom Hanks, Tim Allen y Joan Cusack.

📈 Éxito en la taquilla mundial

‘Toy Story 5’ superó los 1 000 millones de dólares a nivel global.

Vandal reporta que la cinta sumó 478 millones en Norteamérica y 650 millones en el mercado internacional.

La franquicia inició en noviembre de 1995. Acumula más de 2 000 millones de horas reproducidas dentro de la plataforma Disney+, según Los 40.

La plataforma evaluará la recepción digital de la película, mientras la franquicia consolida su presencia en el mercado del entretenimiento.

‘Toy Story 5’; más preguntas sobre el tema

❓ Elenco de voces de ‘Toy Story 5’ Tom Hanks (Woody), Tim Allen (Buzz) y Joan Cusack (Jessie), junto a Keanu Reeves (Duke Caboom) y Annie Potts (Bo Peep). Se suman Greta Lee (Lilypad), Conan O’Brien (Smarty Pants) y Tony Hale (Forky). ❓ ¿De qué trata la trama de ‘Toy Story 5’? Woody, Buzz y Jessie ayudan a los juguetes cuando Bonnie prefiere su nueva tablet, Lilypad. La historia explora cómo la tecnología compite por la atención de los niños y pone a prueba la lealtad del grupo.

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