‘Superman’ aterriza en una nueva plataforma de streaming

Fecha de publicación: 10 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de septiembre de 2026

La película ‘Superman’ de James Gunn llegará al catálogo de Netflix el 19 de septiembre de 2026.

El largometraje, protagonizado por David Corenswet, amplía su distribución 14 meses después de su debut en salas de cine y tras su paso por HBO Max.

🎬 ¿Cuándo se estrena la película ‘Superman’ en streaming?

La cinta ‘Superman’ estará disponible en Netflix desde el 19 de septiembre de 2026, según confirmaron KCH y Vandal.

El acuerdo entre estudios permite diversificar las ventanas de exhibición del filme.

🍿 Alcance y recaudación global del personaje

El proyecto recaudó 618 millones de dólares en taquilla mundial y mantiene un 83% de aprobación crítica en Rotten Tomatoes.

La llegada a esta plataforma busca conectar con una audiencia global más amplia.

Para conocer más sobre el reparto y los personajes que integran esta nueva etapa cinematográfica, puedes consultar sobre el papel de Adria Arjona en la producción de ‘Superman’.

🦸‍♂️ El futuro del Universo DC en el cine

Esta producción inicia la nueva etapa del Universo DC impulsada por James Gunn y Peter Safran.

La franquicia continuará con la secuela ‘Man of Tomorrow’, cuyo estreno en cines está previsto para el 9 de julio de 2027.

Si deseas explorar otras historias recientes vinculadas a la industria audiovisual, te recomendamos leer sobre el trágico suceso que afectó al actor Paul Avery de ‘Superman’.

‘Superman’ de James Gunn; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Qué villano enfrenta Superman en la secuela ‘Man of Tomorrow’? En la secuela, Superman y Lex Luthor (Nicholas Hoult) se alían contra Brainiac, un antagonista superinteligente interpretado por Lars Eidinger. ❓ ¿Qué actores regresan en ‘Superman: Man of Tomorrow’? Regresan Rachel Brosnahan (Lois Lane), Nicholas Hoult (Lex Luthor), Skyler Gisondo (Jimmy Olsen), Isabela Merced (Hawkgirl), Nathan Fillion (Guy Gardner) y Edi Gathegi (Mister Terrific), entre otros.

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