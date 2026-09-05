En la serie ‘Harry Potter’ unos renuncian y otros llegan. ¿Quiénes son las nuevas contrataciones?

Fecha de publicación: 5 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 5 de septiembre de 2026

La serie de ‘Harry Potter’ de HBO ya trabaja en su segunda temporada.

Adaptará el libro ‘La cámara secreta’. Mientras tanto, la primera entrega —basada en ‘La piedra filosofal’— alista su estreno en la plataforma. Llegará el próximo 25 de diciembre de 2026.

La producción oficializó las incorporaciones que darán vida a tres figuras clave. Todas dentro del arco argumental de la saga mágica.

Lenny Rush asumirá la caracterización del elfo Dobby

Lenny Rush como elfo Dobby.

La criatura mágica intenta prevenir a Harry Potter sobre los peligros en Hogwarts. Este papel estará a cargo de Lenny Rush, actor de 17 años. Es ganador de un premio BAFTA, con créditos en ‘Am I Being Unreasonable?’, ‘Dodger’ y ‘Enola Holmes 2’.

El intérprete tomará el relevo del personaje. En las adaptaciones cinematográficas previas, Dobby contó con el trabajo vocal del actor británico Toby Jones, en una versión generada por computadora. HBO todavía no ha revelado si Dobby mantendrá ese formato de animación CGI en la nueva serie. Tampoco se sabe si se sumará captura de movimiento, o si Rush interpretará al personaje con prótesis para lograr su característico aspecto.

Bonnie Hill encarnará a Ginny Weasley en el inicio de su etapa escolar

Bonnie Hill como Ginny Weasley.

La actriz Bonnie Hill es conocida por ‘The Six Triple Eight’ y ‘Girl Troop versus Aliens’. Asumirá el papel de Ginny Weasley para el ingreso de la estudiante a su primer año en el colegio de magia.

Hill se integrará a la dinámica familiar de los Weasley dentro de la trama. La acompañarán Alastair Stout en el rol de Ron y Katherine Parkinson como Molly Weasley.

La actriz reemplaza a Gracie Cochrane, quien interpretó a Ginny durante la primera temporada. En mayo de 2026, Cochrane y su familia anunciaron que la joven dejaría el papel tras esa entrega. La razón: “circunstancias imprevistas”. HBO respaldó la decisión y le agradeció su trabajo. Cochrane sí aparece en la temporada que se estrena en diciembre. Solo será sustituida a partir de la segunda.

Billy Barratt interpretará a la versión joven de Tom Riddle

Billy Barratt como Tom Riddle.

El personaje de Tom Riddle está vinculado a la juventud de Lord Voldemort a través de un diario encantado. Será interpretado por Billy Barratt, de 16 años.

El actor es el ganador más joven en la historia de un International Emmy. Obtuvo ese premio a los 13 años, por ‘Responsible Child’. Cuenta además con créditos en ‘Invasion’, ‘Bring Her Back’ y ‘Kraven the Hunter’. Se convierte así en el primer intérprete en dar vida a esta versión del personaje en la nueva adaptación. Tendrá un rol central en la interacción con el trío protagonista durante el desarrollo del misterio de la temporada.

Cambios dentro del elenco principal de la serie

Este ajuste se suma al recambio en el papel del profesor Gilderoy Lockhart. Kit Harington asumirá el personaje. Lo hará en sustitución de Nicholas Hoult, confirmado previamente para la segunda temporada.

La producción se encuentra actualmente en preproducción. El lugar: los estudios Leavesden, en las afueras de Londres.

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