La película ecuatoriana ‘Hiedra‘, dirigida por Ana Cristina Barragán, obtuvo este sábado 6 de septiembre de 2025 el premio al Mejor Guion en la sección Horizontes de la 82 edición del Festival de Venecia. El anuncio lo realizó el jurado durante la ceremonia en el Palacio del Cine veneciano.

Más noticias

La cineasta reivindica el cine latinoamericano con su película ‘Hiedra’ en el festival de Venecia

Barragán expresó que el reconocimiento “da valor” a su obra y a la producción cinematográfica de Ecuador, donde la realización de películas requiere grandes esfuerzos colectivos. Durante su intervención, señaló: “Que viva el cine latinoamericano, Palestina libre”.

Durante la entrega del premio, Barragán expresó: “tengo el cuerpo y los ojos llenos de gratitud”. Hizo un agradecimiento profundo para todas las personas que la han acompañado de manera tan íntima en la creación de ‘Hiedra‘ y en cada paso de este camino.

Agradeció al jurado por otorgarle valor a esta película. “Hacer cine en Ecuador solo es posible con la sincronía de muchos esfuerzos titánicos, y este reconocimiento significa mucho para el cine de mi país”.

“Gracias a Francis y a Simón por compartir en la pantalla su ser más frágil y misterioso. Gracias a todos los productores, en especial a Joe. Gracias a la sensibilidad del equipo entero, a mi mamá que hoy me acompaña, a mi familia, a mis amigas y a María”.

Expresó que su gratitud también se dirige a las directoras que siempre han sido su “inspiración más grande y constante”. Pero también manifestó que “este premio pertenece a todas esas manos, miradas y voces que hicieron posible que ‘Hiedra’ exista”.

La directora resaltó que ‘Hiedra‘ representa una historia distinta a sus trabajos anteriores y que buscó reflejar la intimidad de adolescentes que crecen en casas de acogida y no son adoptados. Subrayó que le interesaba mostrar cómo esas heridas de la infancia se reflejan en la vida adulta.

La trama de la película ‘Hiedra’ y el simbolismo de los volcanes estuvo en el festival de Venecia

‘Hiedra narra la historia de Azucena (Simone Bucio), una mujer de 30 años que observa a diario a los jóvenes de un orfanato, en especial a Julio (Francis Eddú Llumiquinga). Aunque sus mundos sociales son distintos, las heridas personales los conducen a un acercamiento que culmina en un descubrimiento mutuo a los pies de un volcán de Quito.

El filme explora las marcas de la infancia, como abusos, traumas o ausencias maternas, y las transforma en una relación que combina tensión, preguntas y reflexiones. La realizadora se inspiró en los volcanes que rodean su ciudad natal, elementos que resultan claves en el desenlace de la historia.

Una producción internacional y el cierre de una trilogía

‘Hiedra‘ es una coproducción entre Ecuador, México, Francia y España. Con esta obra, Barragán cierra una trilogía que inició con Alba (2016) y continuó con La piel pulpo (2022), todas centradas en temáticas vinculadas a lo familiar y lo íntimo.

El regreso de Ecuador al Festival de Venecia no ocurría desde Rata, ratones y rateros (1999), dirigida por Sebastián Cordero. Barragán considera que este logro puede abrir puertas para nuevas producciones en el país, aunque reconoce que la industria local aún enfrenta limitaciones.

Próximos proyectos de la directora

Tras el estreno y la premiación de ‘Hiedra‘, la cineasta trabaja en su nuevo proyecto titulado Amapola. Esta obra abordará la trata sexual de adolescentes en una casa de acogida. Barragán ya comenzó un proceso de investigación y busca financiamiento tras presentar la propuesta en el foro de producción de Venecia.

Con información de EFE

Información externa: Festival de Cine de Venecia