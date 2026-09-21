Netflix presenta el tráiler de ‘Las nuevas desventuras de Cliff Booth’, con Brad Pitt de regreso

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

Brad Pitt retoma su papel en una nueva producción ‘Las nuevas desventuras de Cliff Booth’.

Netflix presentó el primer avance de ‘Las nuevas desventuras de Cliff Booth’, cinta centrada en el personaje interpretado por Brad Pitt en ‘Érase una vez en Hollywood’.

Esta nueva entrega retoma a uno de los personajes de la película de 2019 y expande su historia ocho años después de los acontecimientos de la cinta original.

¿De qué trata el tráiler de ‘Las nuevas desventuras de Cliff Booth’?

La historia se sitúa en 1977, ocho años después de los eventos originales. El avance muestra a Cliff Booth desvinculado de su trabajo como doble de acción de Rick Dalton.

El personaje afronta nuevos encargos peligrosos en un Hollywood en transformación, incluyendo guiños a su pasada pelea con Bruce Lee.

El tráiler introduce además a Elizabeth Debicki como una agente que recurre a sus servicios y a Scott Caan como una estrella de televisión involucrada con el protagonista.

El reparto lo completan Carla Gugino y Yahya Abdul-Mateen II en papeles dentro de la trama.

¿De qué trata el tráiler de ‘Las nuevas desventuras de Cliff Booth’?

Brad Pitt, David Fincher y Quentin Tarantino se reúnen en la nueva película

El proyecto reúne a tres figuras vinculadas al cine de Hollywood, aunque cada una ocupa un papel diferente.

Brad Pitt retoma a Cliff Booth, el personaje que interpretó en ‘Érase una vez en Hollywood’ y por el que ganó el Oscar a mejor actor de reparto.

Esta vez, David Fincher está a cargo de la dirección, mientras Quentin Tarantino firma el guion.

Es la primera vez que Fincher dirige una historia escrita por Tarantino, aunque el director ya había trabajado con Brad Pitt en películas como ‘Se7en’, ‘El club de la pelea’ y ‘El curioso caso de Benjamin Button’.

La producción se estrenará primero en salas IMAX el 25 de noviembre de 2026 y estará disponible en Netflix el 23 de diciembre de 2026.

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