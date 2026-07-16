¿Qué pasará con ‘Soulm8te’, el spin-off de ‘Megan’ tras su cancelación en cines?

La distribuidora Universal Pictures confirmó que la película ‘Soulm8te’, el primer spin-off de la franquicia de terror ‘Megan’, canceló su estreno en salas de cine para lanzarse directamente de forma digital el 1 de agosto de 2026.

Esta drástica decisión comercial redefine por completo el futuro de la saga.

Para recordar los orígenes de este universo, te recomendamos leer nuestro análisis sobre ‘Megan’.

🍿 ¿Dónde se puede ver la película ‘Soulm8te’?

El largometraje estará disponible de manera exclusiva para alquiler y compra digital a partir de su estreno programado el 1 de agosto de 2026.

La decisión de la distribuidora Universal Pictures descarta por completo un estreno tradicional en las pantallas grandes tras varios meses de incertidumbre.

El portal especializado Ecartelera detalla que la producción no formará parte de los catálogos de suscripción mensual en su debut, por lo que el público interesado deberá adquirir la pieza de forma individual en las tiendas virtuales compatibles.

🤖 ¿De qué trata el spin-off de ‘Megan’?

La trama se enfoca en un hombre en duelo que adquiere una androide dotada de inteligencia artificial para superar la trágica pérdida de su esposa.

El protagonista modifica los parámetros de comportamiento del robot para hacerla más humana, lo que despierta una obsesión posesiva y violenta en la máquina.

Este concepto se complementa con nuestro informe sobre el auge de Megan y el papel de la inteligencia artificial en el cine de terror moderno.

Según explica el sitio Hobbyconsolas, el filme dirigido por la realizadora Kate Dolan cambia el humor negro tradicional por un suspenso psicológico de tono adulto que explora la dependencia emocional extrema y el deseo humano frente a las máquinas.

Si quieres profundizar en cómo operan estas tramas en la mente de los espectadores, puedes consultar sobrela evolución del cine de terror y la psicología detrás del miedo.

⚠️ ¿Por qué se suspendió el debut en salas?

Universal Pictures suspendió el debut en salas comerciales debido al bajo rendimiento en la taquilla global que registró la última entrega de la franquicia.

La marca ‘Megan’ experimentó un retroceso financiero importante después de que la secuela directa titulada ‘Megan 2.0’ no lograra recaudar los montos previstos.

También hemos analizado en detalle sobre otros fenómenos del género, como la película ‘Obsession’ y su sorpresivo récord de taquilla en el cine de terror.

El medio digital Paloma y Nacho reporta que las empresas productoras Blumhouse y Atomic Monster buscaron activamente opciones de distribución con otros estudios cinematográficos antes de aceptar de manera definitiva el formato doméstico provisto por Universal Pictures.

Para conocer más sobre el panorama comercial de la industria cinematográfica, puedes revisar nuestro reporte sobre el éxito de ‘Obsession’ en la taquilla de Hollywood.

🎬 Elenco y equipo detrás de la producción

La actriz Lily Sullivan protagoniza la cinta en el papel del androide diseñado originalmente como una pareja ideal para mitigar la soledad humana.

El reparto principal de este largometraje de suspenso cuenta además con la participación de Claudia Doumit, David Rysdahl, Valerie Hanna y Oliver Cooper.

La dirección y parte de la escritura del guion corresponden a la cineasta irlandesa Kate Dolan, quien colaboró en la creación de la historia junto con el guionista Rafael Jordan y el reconocido productor de cine James Wan.

La evolución comercial de la franquicia ‘Megan’ y la futura producción de una tercera parte dependerán de los resultados de ventas que obtenga este lanzamiento digital directo.

De igual manera, el género sigue buscando validación en las grandes ligas de la industria cinematográfica; por ello, te sugerimos leer nuestro artículo sobre las posibilidades de las películas de terror en los Premios Oscar a través del fenómeno de cintas como ‘La Sustancia’.

Cancelación en cines de ‘Soulm8te’; más preguntas sobre el tema y sobre ‘Megan’