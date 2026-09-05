‘Los Picapiedra’ regresan al cine con un inesperado protagonista: Bamm-Bamm será adulto

Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
La nueva producción de Warner Bros dejará a Pedro Picapiedra en segundo plano para enfocarse en la versión adulta de Bamm-Bamm.
El universo de ‘Los Picapiedra’ retornará al cine de acción real tras más de dos décadas de su última adaptación.
Ryan Gosling y su socia Jessie Henderson preparan una nueva cinta para Warner Bros a través de su productora Open Invite.
La propuesta plantea una perspectiva inédita dentro de la franquicia al mover el foco habitual de la trama familiar y convertir a Bamm-Bamm en el protagonista.
De acuerdo con Milenio, el proyecto se encuentra en una etapa temprana de desarrollo y tendrá como protagonista a Bamm-Bamm Rubble, el hijo adoptivo de Pablo y Betty Mármol, presentado en su etapa adulta.
Actualmente, Warner Bros, busca un guionista para estructurar la historia, sin confirmar aún la dirección del largometraje.
Tampoco se ha definido quién interpretará al protagonista ni si el propio Gosling aparecerá ante las cámaras.
Bamm-Bamm debutó originalmente en la serie clásica como un bebé dotado de una fuerza extraordinaria y su característico garrote.
Más tarde, el personaje apareció como adolescente en ‘The Pebbles and Bamm-Bamm Show’, donde asistía a la preparatoria, salía con Pebbles y tocaba en una banda de rock.
El nuevo filme lo mostrará por primera vez como adulto y será la tercera adaptación cinematográfica de acción real de ‘Los Picapiedra’.
El desarrollo de este filme coincide con un periodo de alta actividad para el cineasta detrás de cámaras.
Gosling produce el drama ‘Love of Your Life’, mientras que en la actuación recientemente protagonizó y produjo ‘Project Hail Mary’, una de las películas más taquilleras del año.
También participará en ‘Star Wars: Starfighter’, dirigida por Shawn Levy, y posteriormente debutará como ‘Ghost Rider’ en el Universo Cinematográfico de Marvel.