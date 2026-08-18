La serie ‘Victorious’ regresa con ‘Hollywood Arts’, un spin-off que llegará a Netflix

Netflix prepara el regreso de la serie juvenil ‘Victorious’ con el spin-off ‘Hollywood Arts’.

El universo de Nickelodeon vuelve a la pantalla chica con ‘Hollywood Arts’, un spin-off oficial encabezado por la actriz Daniella Monet que cambia el enfoque de la historia original.

En esta oportunidad, el personaje de Trina Vega deja de lado su rol secundario para convertirse en la gran protagonista de la historia.

El regreso de la hermana de Tori Vega

‘Hollywood Arts’ llegará a Netflix.

De acuerdo con Clxicons, Trina vuelve a su antigua escuela para asumir el puesto de profesora sustituta de actuación tras la jubilación del profesor Erwin Sikowitz.

La sinopsis plantea cómo, tras 15 años viviendo a la sombra del talento de Tori, Trina busca aprovechar a sus nuevos alumnos para revivir su carrera, aunque inesperadamente descubre su verdadera vocación docente.

La trama introduce a una nueva generación de estudiantes interpretados por Alyssa Miles, Emmy Liu-Wang, Peyton Jackson, Erika Swayze y Martin Kamm, acompañados por la evolución de la red social The Slap hacia The Dap.

‘Hollywood Arts’ llegará a Netflix

Según el medio Mundiario, la plataforma apostó con una orden inicial de 26 episodios y un especial doble de 50 minutos para su estreno.

Daniella Monet asumió la producción ejecutiva para garantizar referencias al show original, como la cafetería Asphalt, el Grub Truck y un capítulo sobre el casillero de Tori.

‘Hollywood Arts’; Netflix retoma ‘Victorious’.

Además, la actriz consultó a sus antiguos compañeros Victoria Justice, Elizabeth Gillies, Avan Jogia y Ariana Grande antes del anuncio.

La producción en Vancouver confirmó que Dan Schneider no participa en el proyecto y que las puertas siguen abiertas para cameos del elenco clásico.

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