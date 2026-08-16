Jeff the Killer, el famoso creepypasta que aterrorizó a internet, saltará al cine

La adaptación producida por la creadora de TikTok Savanah Moss busca convertir el mito digital sobre Jeff the Killer en un largometraje de terror real.

Casi dos décadas después de su perturbadora aparición en los foros más oscuros de la web, Jeff the Killer prepara su desembarco en la pantalla grande.

La iniciativa surge tras el éxito comercial de títulos como ‘Backrooms’ u ‘Obsesión’, consolidando el interés de Hollywood por adaptar leyendas cibernéticas.

La leyenda de Jeff the Killer

De acuerdo con Meristation, el fenómeno comenzó hace 18 años a partir de una inquietante imagen manipulada que mostraba un rostro pálido, ojos sin párpados y una sonrisa de oreja a oreja.

Su viralización dio origen a la historia de Jeffrey Woods, un adolescente de 13 años que, tras sufrir un brutal ataque que lo dejó desfigurado, perdió la cordura y emprendió una sangrienta cadena de asesinatos.

La visión creativa tras la adaptación

Savanah Moss es unacreadora de contenido, actriz y cineasta estadounidense.

Según el medio TVN, la cinta estará impulsada por la realizadora digital Savanah Moss, creadora con más de 11 millones de seguidores en TikTok, junto a los productores Mark Korshak y Michael McKay.

Moss, quien creció leyendo estas historias, explicó que el objetivo del proyecto no será recrear el relato conocido de internet, sino lograr que la figura del personaje se sienta aterradoramente real frente al público.

Una producción independiente al estilo Hollywood

El filme será el primer largometraje de terror original de Tongal, un estudio respaldado por más de 160 000 cineastas independientes que comparó el impacto del mito con ‘El proyecto de la bruja de Blair‘.

Aunque la producción no cuenta aún con guionista o reparto confirmados, la compañía abrió una convocatoria internacional para recibir propuestas conceptuales que ayuden a desarrollar la película.

De este modo, la aterradora figura que nació como una leyenda urbana en 2008 finalmente concretará su esperado paso del ciberespacio a la gran pantalla.

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