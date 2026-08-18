HBO confirma la segunda temporada de la serie ‘It: Welcome to Derry’

La producción viajará a la década de 1930 para explorar los eventos previos a la historia original.

HBO confirma el regreso de la serie ‘It: Welcome to Derry’ para una segunda temporada que profundizará en el pasado oscuro del pueblo.

La historia retrocederá 27 años respecto a la primera entrega para situar su desarrollo en la década de 1930.

Sinopsis y contexto de la nueva temporada en 1935

De acuerdo con Vandal, la trama estará ambientada en 1935, en plena época de la Gran Depresión.

La sinopsis sigue a la banda Bradley, un grupo de asaltantes de bancos que llega a Derry en busca de munición sin imaginar que se enfrentará a una fuerza macabra.

La serie aprovechará la crisis económica de aquellos años como un escenario violento que alimenta el horror vivido en la ciudad.

HBO confirma la segunda temporada de ‘IT: Welcome to Derry’.

El regreso de Bill Skarsgård como el icónico Pennywise

El actor sueco Bill Skarsgård vuelve a ponerse en la piel del aterrador payaso para liderar este nuevo capítulo.

Según la revista Quién, tras ser reconocido por trabajos en filmes como ‘John Wick: Chapter 4’ y ‘Nosferatu’.

Skarsgård regresa al universo de Stephen King para profundizar en la verdadera naturaleza de la criatura, indagar en los orígenes de Bob Gray y mostrar etapas inéditas de su presencia histórica en Derry.

Bill Skarsgård regresa como Pennywise en ‘It: Welcome to Derry’.

‘It: Welcome to Derry’ prepara un plan narrativo de tres temporadas

Según el mdio KCH, el proyecto liderado por Brad Caleb Kane como showrunner plantea una estructura por ciclos donde cada entrega retrocede 27 años.

Tras abordar 1962 en la primera etapa y 1935 en la segunda, la producción proyecta una tercera temporada centrada en la tragedia de Kitchener Iron Works en 1908.

Los nuevos episodios se encuentran en desarrollo bajo la producción ejecutiva de Andy y Barbara Muschietti.

Más información sobre series