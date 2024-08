La leyenda del cine estadounidense Gena Rowlands, cuya carrera en la industria del entretenimiento abarca más de seis décadas, falleció este miércoles 14 de agosto de 2024.

La actriz de 94 años fue reconocida por interpretar reconocidos personajes como Allie en ‘Diario de una pasión’ y Gloria, en ‘Noche de estreno’, entre otros.

Más noticias

En junio, su hijo, el director Nick Cassavetes, anunció que la mujer padecía de alzheimer durante los últimos cinco años.

Curiosamente, el personaje que hizo en ‘Diario de una pasión’, trataba de una mujer con esta enfermedad.

La actriz interpretó en aquella película a Allie, la versión más adulta del mismo personaje interpretado por Rachel McAdams.

De acuerdo al portal especializado TMZ, Rowland murió en la tarde de este miércoles en su casa de Indian Wells, en California.

Según el sitio web, las causas del deceso no han sido informadas.

Seis décadas de actuación

Gena Rowlands fue galardonada en sus más de seis décadas de carrera con cuatro premios Emmy y dos Globos de Oro.

La estrella del cine estuvo nominada como mejor actriz en dos ocasiones a los Premios Óscar, en 1975 por Una mujer bajo la influencia y en 1981 por Gloria.

En 2015 su trayectoria fue reconocida con un Óscar honorífico.

Fue conocida por colaborar con su difunto esposo, el actor y director John Cassavetes, en 10 películas.

En 2021, el diario The New Yorker calificó a Rowlands “como la actriz de cine más importante y original de más de medio siglo”.

Su último papel en un largometraje lo interpretó en ‘Six Dance Lessons in Six Weeks’ (2014) coprotagonizada por Cheyenne Jackson. Con información de EFE.