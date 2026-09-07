Gary Oldman asegura que ya eligieron al nuevo James Bond, pero no confirma si es Jack Lowden

Fecha de publicación: 7 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 7 de septiembre de 2026

La búsqueda del sucesor de Daniel Craig para el papel de James Bond habría llegado a su fin.

Durante una entrevista con el programa The Morning Show de Global, el actor Gary Oldman afirmó que Amazon MGM Studios ya tomó una decisión sobre quién será el nuevo agente 007, aunque la compañía mantiene en reserva la identidad del seleccionado.

Consultado sobre los rumores que ubican a su compañero de reparto en ‘Slow Horses’, Jack Lowden, entre los candidatos, Oldman declaró: “Se ha rumoreado que está en la lista corta. Lo vamos a saber pronto, ¿no? Porque ya lo eligieron. Tomaron su decisión, pero todavía no la anunciaron. Así que tengo los dedos cruzados por Jack”.

No obstante, sus propias palabras no dejan del todo claro si el actor se refería específicamente a que Lowden fue el elegido o si hablaba en términos generales sobre que el estudio ya definió su decisión final, sea quien sea. Amazon MGM Studios no ha confirmado ningún nombre y se ha negado a discutir el proceso de selección.

Gary Oldman lo confirma: el nuevo actor de James Bond ya está fichado y él tiene su favorito.

¿Cuáles son los candidatos?

Jack Lowden, conocido por sus papeles en ‘Dunkirk’ y ‘Mary Queen of Scots’, figura entre los nombres vinculados a las pruebas de pantalla programadas para inicios de septiembre de 2026.

Nombres que aparecen repetidamente en Variety, Yahoo, AOL y Meaww incluyen además a Aaron Taylor-Johnson, Henry Cavill, Tom Hardy y Tom Holland, y previamente hubo interés en Louis Partridge, mientras que Tom Francis habría hecho una audición.

Todos ellos llegaron a las fases avanzadas del proceso de selección llevado a cabo por el estudio.

El equipo creativo al frente del reinicio de la franquicia

La nueva entrega de la saga contará con la dirección del cineasta Denis Villeneuve y con un guion escrito por Steven Knight, creador de ‘Peaky Blinders’.

La producción estará a cargo de Amy Pascal y David Heyman, y será el primer proyecto desarrollado tras el acuerdo mediante el cual Amazon MGM Studios asumió el control creativo de la propiedad intelectual en colaboración con los productores históricos de la marca.

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