¿De qué trata ‘Gandhari’? La película de acción india número uno en Netflix Ecuador

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

‘Gandhari’ se posicionó entre las películas más vistas de Netflix a nivel global. En septiembre de 2026 se mantiene como número uno en Ecuador

El filme indio de acción y suspenso sigue a Bani, una madre ciega que enfrenta a una red de tráfico de menores en la ciudad de Joypurra para rescatar a su hija secuestrada, según citaron El Universal y Tomatazos.

Si te atraen los relatos de misterio y fenómenos inexplicables dentro de Netflix, mira también esta impactante producción sobre un enfermero que escucha a pacientes en coma.

Top de lo más visto en Netflix Ecuador.

🎬 ¿De qué trata ‘Gandhari’ de Netflix?

‘Gandhari‘ narra la búsqueda implacable de Bani tras perder a su hija en una estación de tren.

Un ataque le causa ceguera temporal a la protagonista, interpretada por Taapsee Pannu.

A pesar de esto, investiga a la red criminal con ayuda de su esposo Gokul.

La trama combina drama familiar, crimen y referencias a la mitología hindú.

🎭 ¿Quiénes actúan en el filme?

Taapsee Pannu encabeza el elenco junto a Ishwak Singh en el papel de Gokul.

La producción contó con la dirección de Devashish Makhija y el guion de Kanika Dhillon.

Para las escenas de acción, Pannu realizó un entrenamiento físico exigente.

El reparto lo completan Chhaya Kadam, Swastika Mukherjee y Prashant Narayanan.

🎥 ¿Dónde se rodó la película?

El rodaje duró 50 días y se desarrolló en locaciones de Mumbai y Maharashtra.

La historia se ambienta en la ciudad ficticia de Joypurra, un lugar lleno de túneles subterráneos.

La filmación arrancó en diciembre de 2024 y concluyó en marzo de 2025.

La productora Kathha Pictures defendió la originalidad del proyecto ante acusaciones de plagio.

🍿 ¿Dónde ver la película ‘Gandhari’?

La cinta se encuentra disponible en la plataforma de streaming Netflix desde su estreno el 3 de septiembre de 2026.

Su recepción entre la crítica especializada mantiene opiniones divididas, pero la audiencia la mantiene en los primeros lugares del catálogo global.

Para descubrir qué otras novedades llegaron este mes al catálogo, revisa la lista completa con los estrenos de series en Netflix.

Película ‘Gandhari’; más preguntas sobre el tema

❓ ¿De qué trata la película india ‘Gandhari’ de Netflix? ‘Gandhari’ sigue a Bani, una madre cuya hija es secuestrada y que pierde la vista durante el ataque. La película india combina suspenso, acción y drama mientras la protagonista emprende una búsqueda personal para encontrar a los responsables. ❓ ¿’Gandhari’ está basada en una historia real? No hay información oficial que indique que ‘Gandhari’ esté basada en una historia real. La película utiliza el tema de la desaparición infantil y una red criminal como eje de una ficción de suspenso protagonizada por Taapsee Pannu.

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