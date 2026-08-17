Disney confirma fecha de estreno de la película ‘Frozen 3’ y detalles de su trama

The Walt Disney Company confirmó el 24 de agosto de 2026 que ‘Frozen 3’ llegará a las salas de cine el 24 de noviembre de 2027.

La nueva entrega animada abordará el matrimonio entre Anna y Kristoff, además de una amenaza que obligará a las hermanas de Arendelle a viajar hacia una tierra desconocida.

Para entender la dimensión comercial de esta franquicia, te recomendamos leer cómo ‘Super Mario Bros’ superó los récords históricos de taquilla de ‘Frozen’.

New concept art for Frozen 3 has been unveiled at #D23! Arriving in theaters Fall 2027! ❄️❄️❄️ pic.twitter.com/r1ni7SMfV1 — Disney Animation (@DisneyAnimation) August 15, 2026

❄️ ¿De qué tratará la película ‘Frozen 3’?

La historia comenzará inmediatamente después de la boda de los protagonistas.

Un evento mágico vinculado a las auroras boreales abrirá un portal helado, según detalló la cobertura del portal Minuto 60.

El viaje llevará a Elsa y Anna a un territorio lejano y peligroso fuera del reino.

Durante esta aventura, los personajes enfrentarán un conflicto que cambiará la dinámica habitual de la saga.

Este anuncio se suma a la estrategia global del estudio, sobre la cual puedes profundizar en nuestro análisis sobre los próximos grandes proyectos animados que prepara Disney.

💍 ¿Qué personajes regresan en ‘Frozen 3’?

Los actores originales Idina Menzel, Kristen Bell, Jonathan Groff y Josh Gad retomarán sus papeles vocales.

Asimismo, la actriz Rachel Matthews regresará como Honeymaren, de acuerdo con información de Merca 2.0.

La trama incorporará un interés sentimental para Olaf llamado Samantha.

El personaje de nieve interpretará una composición musical dedicada a este nuevo vínculo amoroso dentro de la historia.

Respecto al elenco y el doblaje de la franquicia en nuestro idioma, también hemos informado anteriormente sobre el sensible fallecimiento de Andrea Arruti, voz de Elsa en español.

🦹‍♀️ ¿Quién es la nueva villana de ‘Frozen 3’?

El adelanto presentado en la convención D23 reveló una figura misteriosa cubierta con una capa de esquirlas heladas.

El reporte publicado por IGN señala que este personaje confronta a las hermanas tras descender de un pico nevado.

Esta adición representa la primera antagonista femenina en la franquicia. Disney mantuvo bajo reserva la identidad de la actriz que prestará su voz para este rol.

🎬 Dirección y planes para ‘Frozen 4’

La cineasta Jennifer Lee lidera la dirección y el guion del proyecto junto al realizador Trent Correy.

La producción forma parte de un arco narrativo más amplio diseñado para resolverse en dos películas.

El estudio cinematográfico ya trabaja de forma paralela en la cuarta entrega de la franquicia.

Se prevé que la cinta posterior llegue a la plataforma de streaming Disney Plus tras su paso por los cines.

‘Frozen 3’; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Cuándo se estrena ‘Frozen 3’ en cines? ‘Frozen 3’ llega a cines el 24 de noviembre de 2027, en la tradicional fecha de Acción de Gracias de Disney. ❓ ¿De qué tratará la historia de ‘Frozen 3’? La trama gira en torno a la boda real de Anna y Kristoff, interrumpida por un nuevo villano con poderes similares a los de Elsa. ❓ ¿Quiénes regresan como voces originales en ‘Frozen 3’? Idina Menzel (Elsa), Kristen Bell (Anna), Josh Gad (Olaf) y Jonathan Groff (Kristoff) confirman su regreso en la tercera entrega. ❓ ¿Olaf tendrá pareja romántica en ‘Frozen 3’? Sí, Olaf tendrá un interés amoroso llamado Samantha, cumpliendo una broma interna de ‘Frozen 2’. ❓ ¿Habrá nuevas canciones en ‘Frozen 3’? Los compositores Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez regresan para crear nueva música original para la película.

Te recomendamos: