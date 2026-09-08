¿De qué trata ‘L’estranea’, la película de terror ovacionada en el Festival de Venecia?

Fecha de publicación: 8 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 8 de septiembre de 2026

El Festival de Venecia recibió el 7 de septiembre de 2026 el estreno de ‘L’estranea’ (The Spiral), la película italiana de terror dirigida por Paolo Strippoli.

La obra compite por el León de Oro y causó gran impacto por su tono de comedia negra y sátira, a decir de ABC.

Para conocer más sobre otras producciones latinoamericanas que han participado en este festival, puedes consultar la cobertura sobre la participación del filme ecuatoriano ‘La Hiedra’.

👹 ¿De qué trata ‘L’estranea’?

La trama presenta a Anna, una madre controladora que realiza un pacto demoníaco en la capilla de un hospital para salvar la pierna de su hija Alice tras el ataque de un perro.

El precio recae en su hijo Tobia, quien sufre un aumento masivo de peso al intercambiarse la salud de ambos.

📽️ Interpretación de Valeria Bruni Tedeschi

Valeria Bruni Tedeschi encarna a la figura diabólica vestida con gabardina camel.

Publicaciones como Infobae destacaron la solidez del reparto encabezado por Jasmine Trinca y Adriano Giannini.

🎟️ ¿Cuándo se estrenará la cinta en cines?

Tras su paso por la Mostra y el Festival de Toronto, la distribución comercial en salas italianas arrancará el 8 de octubre.

Las evaluaciones de la crítica especializada aseguran su proyección internacional para la temporada.

Festival de Venecia 2026; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Cuándo se realiza el Festival de Venecia 2026? Se celebra del 2 al 12 de septiembre de 2026 en el Lido de Venecia, Italia. La 83ª edición abre con ceremonia inaugural el 2 de septiembre y cierra con la entrega de premios el 12. ❓ ¿Quién recibe el León de Oro honorífico en Venecia 2026? George Clooney y Ellen Burstyn son homenajeados con el León de Oro honorífico por su trayectoria. Clooney recibe su galardón el 2 de septiembre, presentado por Laura Dern.

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