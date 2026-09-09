Protagonista de la saga de terror ‘Evil Dead’ confirma que le quedan pocos años de vida

Fecha de publicación: 9 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de septiembre de 2026

El actor estadounidense Bruce Campbell, protagonista de la saga de terror ‘Evil Dead’, confirmó en que los médicos le dieron un pronóstico de aproximadamente cinco años de vida.

La revelación ocurrió tras anunciar en marzo de 2026 un cáncer tratable pero no curable.

📅 Diagnóstico del actor de ‘Evil Dead’

Bruce Campbell abordó su salud durante su participación en el pódcast The Adam Carolla Show.

El intérprete, según datos de El Nuevo Día, decidió vivir con la enfermedad y no morir a causa de ella.

Si quieres repasar el legado de la franquicia que lanzó a la fama al actor, te recomendamos visitar el recorrido cinematográfico de la saga Evil Dead.

🎭 Proyectos de Bruce Campbell tras ‘Evil Dead’

El actor de 68 años, famoso por encarnar a Ash Williams en ‘Evil Dead’, mantiene sus actividades laborales activas.

Según información publicada por AS, Campbell se enfoca en la promoción de ‘Ernie & Emma’, película que escribió, dirigió y protagoniza.

❓ ¿Qué tipo de cáncer tiene la estrella de ‘Evil Dead’?

El artista no reveló el tipo específico de cáncer que afecta su organismo.

Reportes de Cultura Geek detallan que el protagonista de ‘Evil Dead’ evita buscar datos en foros web para concentrarse en su tratamiento médico sin frenar sus proyectos profesionales.

Para explorar más sobre la evolución reciente de esta historia de culto, puedes revisar las últimas novedades y proyectos del universo ‘Evil Dead’.

La evolución de su salud dependerá de la respuesta al tratamiento programado para los próximos años, mientras la estrella de ‘Evil Dead’ continúa con la gira promocional de su última película.

Bruce Campbell de ‘Evil Dead’; más preguntas sobre el tema

❓ ¿En qué orden ver las películas de ‘Evil Dead’? El orden cronológico de estreno es: ‘The Evil Dead’ (1981), ‘Evil Dead II’ (1987), ‘Army of Darkness’ (1992), ‘Evil Dead’ (2013), ‘Ash vs. Evil Dead’ (2015–2018), ‘Evil Dead Rise’ (2023) y ‘Evil Dead Burn’ (2026). Las tres últimas forman una continuidad alternativa, independiente de la saga original de Ash Williams. ❓ ¿Quién es Ash Williams y por qué es importante? Ash Williams es el protagonista de la saga original, interpretado por Bruce Campbell desde 1981. Es un héroe de terror atípico: sarcástico, imperfecto y armado con una motosierra en lugar de una mano, lo que lo convirtió en ícono del género.

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