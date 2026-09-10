Andrew Garfield dejó ChatGPT por culpa de su nueva película sobre OpenAI

Fecha de publicación: 10 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de septiembre de 2026

En 2010, Andrew Garfield interpretó a Eduardo Saverin en ‘The Social Network‘, la película sobre los inicios de Facebook.

El personaje le dejó una curiosa consecuencia.

Garfield contó que, después de hacer esa película, dejó de usar Facebook.

Años después, algo parecido volvió a ocurrir.

¿Qué pasó esta vez con Andrew Garfield?

Andrew Garfield será Sam Altman en la película ‘Artificial’. IMDB

Esta vez, el actor se metió en la piel de una de las figuras más conocidas del mundo de la inteligencia artificial: Sam Altman, CEO de OpenAI.

Durante una entrevista en Jimmy Kimmel Live!, Garfield reveló que dejó de usar ChatGPT después de interpretar a Altman en la película ‘Artificial’.

El actor explicó que la decisión tuvo que ver con lo que aprendió mientras investigaba y se preparaba para el papel.

“Cuanto más sabes y más te das cuenta, estamos entrando en un territorio muy desconocido”, dijo Garfield, según recogió NewsBytes.

También se refirió a una de las grandes dudas alrededor de la inteligencia artificial: qué pasará con los empleos.

Garfield cuestionó que todavía no esté claro quién podría perder su trabajo ni cómo cambiará la economía con el avance de esta tecnología.

La película que hizo cambiar de opinión a Garfield

‘Artificial‘ recrea la crisis que vivió OpenAI en noviembre de 2023.

Altman fue despedido por la junta directiva y, apenas cinco días después, volvió a ocupar el cargo de CEO.

El primer tráiler presenta la historia con un tono oscuro, cercano al terror, en lugar de mostrarla como el típico drama empresarial.

‘Artificial’ llegará a cines seleccionados de Estados Unidos el 25 de diciembre de 2026, después de su presentación en el Festival de Cine de Nueva York.

Andrew Garfield encarna a Sam Altman en ‘Artificial’.

Tráiler de ‘Artificial’

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