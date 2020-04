Científico israelí afirma que propagación del coronavirus 'desaparece en 70 días'

LEA TAMBIÉN

Un nuevo estudio afirma que la propagación del nuevo coronavirus desaparece en gran medida a los 70 días, esto independientemente de si hubo intervenciones severas o flexibles para contrarrestar los contagios en cada país.

La investigación impulsada por el militar científico israelí Isaac Ben-Israel concluye que “el número de nuevos infectados (de covid-19) por día no aumenta a un ritmo constante, y por lo tanto el crecimiento de la misma no es exponencial”, según recoge el medio británico The Telegraph.



Para esa conclusión, el militar realizó comparaciones entre los datos de países y ciudades y este análisis muestra un patrón similar en todos los casos. Ben-Israel es el presidente de la Agencia Especial Israelí y del Consejo Nacional de Investigación y Desarrollo de su país y su estudio fue publicado el pasado 16 de abril de 2020.



El científico puso como ejemplo lo ocurrido en Israel, a los 41 días se registró el punto máximo de la propagación del sars-cov-2 en donde se llegaron a presentar 700 infectados por día, pero desde entonces los casos “empezaron a disminuir”, señala Ben Israel.



El comportamiento del virus, según la investigación, es común en casi todos los países del mundo. El investigador asegura que “este fenómeno no es exclusivo de Israel o Estados Unidos, representa un fenómeno mundial”.



Además, el análisis demuestra que no se registran diferencias marcadas en los contagios a pesar de las políticas de restricción adoptadas por los Gobiernos. Y pone como ejemplos a Italia y Suecia, la primera nación es la más afectada por el covid-19 en Europa e impuso una estricta cuarentena. Mientras que el segundo país no aplicó bloqueos a la movilidad. Aun así, la investigación muestra que la curva de propagación en ambos casos es similar.



Ben-Israel le dijo al The Telegraph que en la primera fase de propagación del nuevo coronavirus el porcentaje asciende a cerca del 30%, luego de seis semanas este disminuye al 10% y una semana más tarde el porcentaje de propagación es del 5%.



Mientras que sobre la razón de la desaparición de la enfermedad sin intervención alguna, el científico respondió “hay todo tipo de especulaciones. Tal vez esté relacionado con el clima o el virus tenga una vida útil propia”, publica el diario británico.



En base a los datos concluyentes de su estudio, el equipo de investigadores de Isaac Ben-Israel ha sugerido al gobierno israelí levantar gradualmente las restricciones, pero aconseja continuar con ciertas medidas como el uso de mascarillas al salir de casa y continuar con la prohibición de reuniones y eventos públicos.

En científico israelí también mencionó que los bloqueos severos en las ciudades y países han traído algunas implicaciones negativas como el aumento del desempleo y la caída del PIB, esto ha generado “un aumento de pobreza”.