‘El Niño Probeta’, la película ecuatoriana que combina drama y ciencia ficción

La película ecuatoriana ‘El Niño Probeta’ llegará a las salas de cine de Ecuador el 27 de agosto de 2026.

La obra combina ciencia ficción y drama familiar para abordar miedos, manipulación genética y prejuicios raciales en la sociedad, según informó el Boletín de prensa del filme.

🎬 ¿De qué trata la película ecuatoriana ‘El Niño Probeta’?

La trama sigue a Susana y Miguel, una pareja mestiza de la sierra ecuatoriana que concibe a su hijo Panchito mediante un tratamiento genético. El niño nace rubio y de ojos claros en el pueblo San Fernando.

Para evitar el rechazo social, los padres inventan que el menor heredó rasgos de un abuelo francés.

Sin embargo, el crecimiento del niño vuelve insostenible la mentira frente a los cuestionamientos locales sobre manipulación genética.

Para explorar otras propuestas nacionales que rompen los esquemas tradicionales en pantalla, te recomendamos leer cómo ‘Alucina’ desafía las convenciones del cine ecuatoriano mediante el thriller psicológico.

🎥 Dirección y producción internacional de la cinta

La película ‘El Niño Probeta’ es la ópera prima de la directora ecuatoriana Carolina Hernández. Se trata de una coproducción entre Ecuador, Perú y España que cuenta con la producción de Tito Jara H., creador de largometrajes como ‘A Tus Espaldas’.

El filme obtuvo reconocimientos internacionales en el Festival de las Alturas en Argentina y en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana.

Además, recibió el respaldo del Fondo ICCA del Ecuador, el fondo DAFO de Perú y el Programa IBERMEDIA, según el Boletín de prensa.

Este recorrido por circuitos internacionales se complementa con otras obras destacadas de la industria local; si quieres profundizar en este aspecto, puedes consultar el paso de la película ecutoriana ‘La Hiedra’ por el prestigioso Festival de Venecia.

🎭 Elenco principal y debate social en pantalla

El elenco principal reúne las actuaciones de Citlalli Andrango, Alejandro Taday, Matilde Lagos y Pablo Pabón.

Las interpretaciones reflejan los dilemas éticos y familiares que enfrentan los personajes ante la ciencia.

La propuesta busca generar un diálogo sobre identidad, racismo y avances científicos.

La temática ya provoca diversas reacciones y debates en plataformas digitales antes de su proyección oficial.

Las salas de cine del país albergarán esta producción desde finales de agosto de 2026, mientras el público evalúa el impacto de estas narrativas en el cine nacional.

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