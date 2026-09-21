¿A qué hora es el equinoccio de septiembre en Ecuador este 2026?

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

El equinoccio de septiembre ocurrirá en Ecuador el martes 22 de septiembre de 2026 a las 19:06 (hora local), marcando el tránsito del Sol por el ecuador celeste.

Este fenómeno astronómico señala el inicio del otoño en el hemisferio norte y la primavera en el hemisferio sur, igualando aproximadamente la duración del día y la noche en el planeta.

🌍 ¿Qué ocurre durante el equinoccio de septiembre?

Durante el equinoccio, el centro del Sol cruza el ecuador terrestre de norte a sur.

Según datos de NASA Net, este evento representa el instante astronómico en el que ambos hemisferios reciben una radiación solar similar.

Hay otra parte de esta historia que también resulta interesante y si te atrae la astronomía andina, puedes descubrir cómo se relaciona este fenómeno con la tradición ancestral del Mushuk Niña.

☀️ Tránsito del Sol sobre la línea ecuatorial

El Observatorio Astronómico de Quito señala que a las 19:06 ECT el Sol cruzará el ecuador celeste.

En Ecuador, por su ubicación geográfica, el evento genera un tránsito cenital donde los rayos caen verticales al mediodía y los objetos no proyectan sombra.

⏰ Diferencia de hora por huso horario

Un reporte de Cronista detalla que el fenómeno astronómico global se registra a las 00:05 UTC del 23 de septiembre.

Por las distintas zonas horarias, en América del Norte y parte de América Latina sucede la tarde o noche del 22 de septiembre.

Si quieres profundizar en este tema, te explicamos en detalle los efectos del evento astronómico y el comportamiento del Sol en el territorio ecuatoriano.

🍂 Consecuencias en la iluminación solar

A partir de este evento, en el hemisferio norte los días pierden minutos de luz, mientras en el sur las jornadas luminosas se alargan.

Cada institución astronómica continuará el monitoreo de este cambio de estación que se extenderá hasta el solsticio de diciembre.

Equinoccio de septiembre; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Por qué se dice que el día y la noche duran lo mismo en el equinoccio? La palabra ‘equinoccio’ viene del latín aequinoctium, que significa “noche igual”, pero en la práctica el día es unos minutos más largo debido a la refracción atmosférica y al tamaño del disco solar. El Sol permanece sobre el horizonte varios minutos más que la oscuridad, incluso en la fecha del equinoccio. ❓ ¿Hay rituales o tradiciones asociadas al equinoccio de septiembre en Latinoamérica? Sí, en países andinos como Ecuador se celebra el Killa Raymi, una fiesta que honra a la Luna, la fertilidad y la mujer, y que marca el inicio del ciclo agrícola.

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