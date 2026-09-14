Diez niñas de la Amazonía ecuatoriana viajan al Space Center de la NASA

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Cien estudiantes iniciaron el proceso. Solo diez llegaron a la fase final. Su destino: uno de los centros espaciales más importantes de EE.UU., en Houston.
En una jornada que reunió a representantes de SLB, Fundación Fidal, familias y estudiantes, hoy, 14 de septiembre, fueron presentadas las 10 niñas ecuatorianas seleccionadas para viajar al Space Center de la NASA, en Houston, Estados Unidos. Esto es parte del proyecto: Líderes al Espacio por SLB.
La iniciativa nació de la alianza entre SLB y la Fundación Fidal, con el objetivo de acercar a niñas de la Amazonía ecuatoriana a la ciencia, la tecnología, la innovación y la exploración espacial.
Las seleccionadas son:
Todas pertenecen a instituciones educativas públicas de Orellana y Sucumbíos.
El proceso de selección para que las 10 niñas viajen a Houston tuvo una primera etapa, en la que de las 100 participantes se escogieron a 50. Ellas continuaron luna capacitación virtual con personal del Space Center.
Finalmente, después de desarrollar proyectos para sus comunidades y pasar por evaluaciones y entrevistas, quedaron seleccionadas las 10 estudiantes que vivirán esta experiencia internacional por una semana. Sus propuestas estuvieran relacionadas al manejo del agua, de la basura, el reciclaje, los derechos de las mujeres y problemas ambientales de su entorno.
“En SLB creemos que acercar la ciencia y la tecnología a las nuevas generaciones contribuye a que más niñas puedan imaginarse como científicas, ingenieras, investigadoras y líderes del futuro”, señaló John Zambrano, gerente de Sostenibilidad de SLB para Ecuador, Colombia y Perú.
Por su parte, Rosalía Arteaga, presidenta de Fundación Fidan, señaló: “La educación tiene el poder de ampliar horizontes y abrir caminos que muchas veces las niñas todavía no imaginan”.
El viaje se realizará a finales de septiembre e incluirá una visita al Space Center Houston y al Performance Live Center de SLB, con todos los gastos de la experiencia cubiertos por el programa.El objetivo es que vuelvan a sus comunidades y compartan los conocimientos adquiridos con las otras 40 alumnas que fueron parte de la preselección.
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