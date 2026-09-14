Diez niñas de la Amazonía ecuatoriana viajan al Space Center de la NASA

Fecha de publicación: 14 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 14 de septiembre de 2026

Cien estudiantes iniciaron el proceso. Solo diez llegaron a la fase final. Su destino: uno de los centros espaciales más importantes de EE.UU., en Houston.

Niñas ecuatorianas viajan a Houston tras selección

En una jornada que reunió a representantes de SLB, Fundación Fidal, familias y estudiantes, hoy, 14 de septiembre, fueron presentadas las 10 niñas ecuatorianas seleccionadas para viajar al Space Center de la NASA, en Houston, Estados Unidos. Esto es parte del proyecto: Líderes al Espacio por SLB.

La iniciativa nació de la alianza entre SLB y la Fundación Fidal, con el objetivo de acercar a niñas de la Amazonía ecuatoriana a la ciencia, la tecnología, la innovación y la exploración espacial.

Las seleccionadas son:

Ashly Josenid Vera Mina

Karol Mishell Gavilanes Tacuri

Janahela Anahí Guamán Vicente

Kimberly Dayana Pacheco Armijos

Kelly Johaliz Coquinche Jipa

Iliana Ailen Torres Ochoa

Rosalina Dalila Antuni Jiménez

Karen Nohelia Hidalgo Calderón

Waisa Haya Grefa Cerda

Rosa Sabina Almeida Rodríguez.

Todas pertenecen a instituciones educativas públicas de Orellana y Sucumbíos.

El proceso de selección para que las 10 niñas viajen a Houston tuvo una primera etapa, en la que de las 100 participantes se escogieron a 50. Ellas continuaron luna capacitación virtual con personal del Space Center.

Finalmente, después de desarrollar proyectos para sus comunidades y pasar por evaluaciones y entrevistas, quedaron seleccionadas las 10 estudiantes que vivirán esta experiencia internacional por una semana. Sus propuestas estuvieran relacionadas al manejo del agua, de la basura, el reciclaje, los derechos de las mujeres y problemas ambientales de su entorno.

Lo que dicen los organizadores

“En SLB creemos que acercar la ciencia y la tecnología a las nuevas generaciones contribuye a que más niñas puedan imaginarse como científicas, ingenieras, investigadoras y líderes del futuro”, señaló John Zambrano, gerente de Sostenibilidad de SLB para Ecuador, Colombia y Perú.

Por su parte, Rosalía Arteaga, presidenta de Fundación Fidan, señaló: “La educación tiene el poder de ampliar horizontes y abrir caminos que muchas veces las niñas todavía no imaginan”.

El viaje a Houston, con gastos cubiertos

El viaje se realizará a finales de septiembre e incluirá una visita al Space Center Houston y al Performance Live Center de SLB, con todos los gastos de la experiencia cubiertos por el programa.El objetivo es que vuelvan a sus comunidades y compartan los conocimientos adquiridos con las otras 40 alumnas que fueron parte de la preselección.

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