‘Cien años de soledad’: lo que se sabe del episodio final de la serie de Netflix que llevará a Macondo hacia su destino

El 26 de agosto, Macondo volverá a ocupar un lugar central en la pantalla. Ese día, Netflix estrenará el episodio especial que pondrá punto final a ‘Cien años de soledad’, la adaptación de la novela de Gabriel García Márquez.

La despedida llegará después de una segunda parte de siete episodios, cuyo estreno comenzó el pasado 5 de agosto. Pero el último capítulo tendrá una dimensión diferente.

El capítulo que llevará a los Buendía hacia su destino

De acuerdo con Netflix, el episodio final fue concebido desde la escritura y la preproducción con una escala cercana a la de un largometraje.

La historia continuará siguiendo a las últimas generaciones de los Buendía mientras los acontecimientos de Macondo avanzan hacia el cumplimiento de la profecía que ha acompañado a la familia desde el comienzo.

Aureliano Babilonia seguirá concentrado en descifrar los manuscritos de Melquíades. Mientras tanto, el regreso de José Arcadio desde Roma y la llegada de Amaranta Úrsula marcarán nuevos acontecimientos para la familia.

Laura Mora estará detrás del gran cierre

La historia dará un giro definitivo cuando el desciframiento de los manuscritos revele finalmente el destino de Macondo y de los Buendía.

Laura Mora dirigirá este episodio especial, después de haber estado al frente de los capítulos 1, 2, 5 y 6 de la segunda parte. Carlos Moreno dirigió los episodios 3, 4 y 7.

El elenco incluye a Margarita Rosa de Francisco como Fernanda del Carpio, Emmanuel Restrepo como José Arcadio, Estefanía Piñeres como Amaranta Úrsula y Sebastián Osorio como Aureliano Babilonia.

La producción fue filmada completamente en Colombia y en español, con escenarios construidos en distintos departamentos del país para representar Macondo.

La primera parte de ‘Cien años de soledad’ se estrenó en 2024 con ocho episodios. Ahora, la adaptación se encamina hacia su último capítulo, previsto para el 26 de agosto en Netflix.

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