El líder de Coldplay, Chris Martin, vivió un momento de tensión en el Marvel Stadium de Melbourne durante su gira Music of the Spheres.

El incidente ocurrió este fin de semana mientras Coldplay ofrecía uno de sus conciertos en Australia. Chris Martin, el vocalista de la banda británica, sufrió una caída inesperada en el escenario.



La caída de Chris Martin en pleno concierto

Todo sucedió mientras Martin se desplazaba por el escenario tras interpretar la emotiva canción Everglow. Caminando hacia atrás, sin darse cuenta de que se acercaba a una de las trampillas del escenario, el cantante tropezó y cayó en un agujero. Afortunadamente, un miembro del equipo técnico de Coldplay reaccionó rápidamente y logró sujetarlo, esto evitó lo que pudo haber sido un accidente grave.

Chris Martin, visiblemente sorprendido, pero ileso, se levantó y bromeó con el público, diciendo: “Eso no estaba planeado. Gracias, gracias por atraparme. ¡Esto casi se convierte en un momento digno de YouTube!”. La situación, aunque preocupante, no pasó a mayores y el espectáculo continuó sin contratiempos.



La reacción de los fans y redes sociales



El video del momento rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde los fans expresaron su preocupación y alivio por el estado de salud de Chris Martin. Algunos de los comentarios más destacados fueron: “Dios mío, qué peligroso”; “Es un milagro que no haya pasado nada grave” y “¡Cuidado con las trampillas, Chris!”. Las comparaciones con la caída que sufrió Olivia Rodrigo en otro concierto en Australia no tardaron en aparecer.



La seguridad en los escenarios y accidentes similares



El accidente de Chris Martin en Melbourne es un recordatorio de los riesgos que los artistas enfrentan en el escenario, a pesar de las medidas de seguridad. Recientemente, la cantante Olivia Rodrigo también cayó en una trampilla durante un show en Australia, lo que genera inquietud sobre la seguridad de los escenarios en grandes eventos.



Coldplay y su futuro musical



En noticias relacionadas, Chris Martin reveló recientemente los planes a futuro de Coldplay. La banda tiene previsto lanzar un total de 12 álbumes de estudio, de los cuales han publicado 10 hasta ahora. Martin mencionó que desean limitar su producción musical para garantizar la calidad de sus trabajos, una decisión que ha generado diversas reacciones entre los seguidores.



A pesar del incidente, Chris Martin y Coldplay siguen adelante con su exitosa gira Music of the Spheres, que continuará por otras ciudades de Australia y el mundo. Sus seguidores, que se sintieron aliviados de que la caída no resultara en un accidente mayor, seguirán apoyando a la banda mientras continúan brindando espectáculos inolvidables en escenarios internacionales.