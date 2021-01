China empieza a hacer pruebas anales para detectar el coronavirus

Las autoridades chinas han implementado un nuevo método para detectar el covid-19: el hisopado anal. Así lo reportan este 27 de enero del 2021 medios internacionales que señalan que la medida busca evitar un rebrote de la enfermedad de cara a la celebración del Año Nuevo Lunar.

El medio estatal CCTV, de acuerdo con información difundida por la revista Forbes, dio a conocer que este tipo de test está reservado para casos de alto riesgo. Sin embargo, "no parece haber una política coordinada" para su aplicación, que ha causado sorpresa en el país asiático.



Así, algunos pacientes que arriban a la ciudad de Beijng, quienes se encuentran en centros de cuarentenas e incluso un grupo de más de 1 000 niños y docentes que, se cree, estuvieron expuestos al virus, serán sometidos a esta prueba, asegura Forbes.



Para la realización del hisopado anal, la persona que realiza el examen inserta el implemento para tomar la muestra en el recto, la muestra obtenida de allí se envía a análisis para determinar si la persona está o no infectada con el coronavirus.



Li Tongzeng, director del departamento de enfermedades respiratorias e infecciosas del Hospital You An de Beijing, dijo en una entrevista con medios estatales que este tipo de pruebas pueden ser más exactas que el hisopados nasal o faringeo.



Según Li, existen estudios que demuestran que el virus dura más tiempo en el ano que en las vías respiratorias de las personas infectadas con coronavirus. Asimismo, asegura que el hisopado anal puede ser mejor para detectar la el virus en pacientes con una enfermedad leve o en asintomáticos.

Forbes asegura que no todos los expertos están de acuerdo con el uso de exámenes anales para la detección del coronavirus. Un experto en patología de la Universidad de Wuhan, Yang Zhanqiu, dijo al medio Global Times de China que el hisopados nasal y faringeo son las pruebas más eficientes para detectar el covid-19.