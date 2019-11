Guayaquil organiza el ‘Miss Wheelchair’, el primer certamen de belleza inclusivo

LEA TAMBIÉN

El ‘Miss Wheelchair Ecuador 2019’ se realizará por primera vez en Guayaquil. La elección será el próximo 3 de diciembre, como un homenaje por el Día Internacional de la Discapacidad.

Este certamen de belleza para mujeres en sillas de ruedas se desarrolla en otros países desde el 2017; en la ciudad es organizado por el Cabildo porteño. Durante la presentación del evento las 14 candidatas posaron en sus sillas de ruedas en los bajos del Palacio Municipal. Eso ocurrió luego del acto en el Salón de la Ciudad este jueves 14 de noviembre del 2019.



María Fernanda Rivadeneira se inscribió por casualidad. La joven de 35 años de edad hacía compras en una tienda de ropa cuando una integrante del staff del ‘Miss Wheelchair’ le preguntó si quería competir por la corona.



“Acepté porque para mí este concurso representa inspiración y refleja la belleza, no solamente física, sino la del interior. Eso me motivó”, dijo la ahora representante de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.



Carolina Figueroa es la impulsora del certamen. Ella presentó el proyecto a la alcaldesa Cynthia Viteri y ahora organiza la elección también con el apoyo de la empresa privada. La ganadora representará a Ecuador en Francia, en el concurso internacional que será el próximo año.



Esta elección es parte de la agenda inclusiva que impulsa la Municipalidad de Guayaquil. En este año se creó la Dirección de Inclusión Social, que emprende varios proyectos para promover servicios más cercanos a personas con discapacidad visual, auditiva, motriz e intelectual.

Salome Serrano tiene 24 años y hace seis cayó accidentalmente desde el segundo piso de una estructura. Desde entonces se moviliza en silla de ruedas, pero eso no ha sido un impedimento. Ella es de Riobamba (Chimborazo) pero representará a Azuay, donde estudia Imagenología en la Universidad de Cuenca.



“Cuenca es el lugar que me abrió las puertas ante mi discapacidad. Este certamen significa una oportunidad para llevar un mensaje a todos quienes están pasando por una situación como la nuestra: sepan que podemos ser reinas, podemos practicar deportes, podemos hacer lo que nos propongamos”.



Sara Yuyuma fue motivada por sus amigos. La concursante de 30 años e ingeniara en Ecoturismo representará a Napo. “Al participar demostramos que las personas con discapacidad poseemos habilidades extraordinarias, como cualquier otra persona. Nuestra condición no nos limita”, dijo.



Sara sufrió un accidente de tránsito cinco años atrás. Era un viaje junto a compañeros de la universidad donde estudió. “Fue sumamente grave y estuve a punto de ser desconectada cuando me hospitalizaron. Ahora estoy aquí, feliz con la vida”, relató sonriente.



Ana Ochoa también sufrió un accidente automovilístico. Tenía 17 años cuando sucedió y ahora, a sus 43, subirá a una pasarela por primera vez. El concurso no tiene límite de edad.

“Cuando ocurrió mi accidente era muy joven. Por eso me parece especial este certamen, porque nadie está libre de algo así -reflexiona-. Nosotras podemos mostrarle a la juventud que si pasa algo que cambia tu vida eres tú quien tiene el motor y volante para siempre vivir de la mejor manera posible”.