Caso Valeria Márquez: ‘El R-1’ queda en prisión, pero Fiscalía aclara la razón

El 7 de agosto de 2026, Ramón Álvarez Ayala, alias ‘El R-1’, volvió a aparecer en el centro de la investigación criminal en México.

Un juez de control decidió vincularlo a proceso y mantenerlo en prisión preventiva por su presunta participación en el homicidio calificado de Carlos Alberto Manzo, exalcalde de Uruapan, Michoacán.

Según informó Univisión, el juez estableció además un plazo de tres meses para el cierre de las investigaciones complementarias.

Pero el nombre de ‘El R-1’ también está relacionado con otro caso que ha generado enorme atención: el asesinato de la influencer mexicana Valeria Márquez.

¿Qué relación tendría con el crimen de Valeria Márquez?

El pasado 31 de julio, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, afirmó que Álvarez Ayala estaría detrás del feminicidio de la creadora de contenido.

Según explicó el funcionario, el hijo de ‘El R-1’, Francisco ‘N’, habría mantenido una relación sentimental con Valeria y presuntamente la habría amenazado antes de su muerte. La hipótesis oficial apunta a que Francisco habría pedido a su padre ordenar el asesinato.

Las autoridades también buscan a Francisco ‘N’, señalado por García Harfuch como otra persona presuntamente relacionada con el crimen.

Fiscalía de Jalisco aclara la situación

Sin embargo, hay una precisión importante. El 6 de agosto, el fiscal general de Jalisco, Salvador González de los Santos, aseguró que actualmente no existe una carpeta de investigación vigente contra ‘El R-1’ por el asesinato de Valeria Márquez.

Por ahora, su vinculación a proceso corresponde al caso del exalcalde Manzo, mientras la investigación por la muerte de Valeria continúa.