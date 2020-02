El mensaje en el cartel que Ana Gabriel no quiso leer en Viña del Mar

LEA TAMBIÉN

La cantante mexicana Ana Gabriel encantó al público chileno con su romanticismo durante su presentación en el Festival Viña del Mar, la noche del martes 25 de febrero del 2020.

En su repertorio navegó entre la balada y la canción tradicional mexicana.



Pero la artista no solo llegó con música a la Quinta Vergara. Entre canción y canción, Ana Gabriel habló sobre la situación que vive el país sudamericano, donde desde hace cuatro meses se produjo un estallido de protestas en las calles que claman por cambiar el modelo socioeconómico para lograr mayor igualdad social.



La mexicana se mostró tajante: "Espero que las cosas vuelvan como lo tenía yo siempre en mi alma" (...) "No me gusta la política, pero tampoco acepto que le hagan daño a los pueblos. No lo puedo aceptar, como no acepto lo que está pasando en México", confesó, y pidió "orar" para que "se arregle Latinoamérica".



Ana Gabriel se paseó por el escenario y leyó en voz alta algunas de las pancartas que llevaba el público. Al observar algunos de los escritos, la mexicana recorrió con la mirada y pasó en silencio de un lado a otro, publica el sitio web Bio Bio.



“Después de que cumplí los 45 ya no veo bien de lejos. Ya no entiendo los letreros… Ya… Yu… Yumbel”, mencionó.



“A ver aquí. Después de Dios… siempre Dios (está primero) para mí. ¿Esto no es política, verdad? No es nada político… no”, se disculpó.



El medio señala que una persona de la audiencia quiso hacerle un regalo, que la artista rechazó con cortesía. “Con toda humildad se lo agradezco. No la puedo enseñar por el letrero, para no…”, e interrumpió su frase.



¿Pero qué decía el cartel que Ana Gabriel prefirió no terminar de leer? La pancarta tenía escrito: “Después de Dios está La Vega. Familia Muñoz Carreño”.



¿Se trataba de un mensaje político? De acuerdo con Bio Bio sí y no. La frase está pintada como emblema en La Vega de Santiago y es uno de los lemas que más identifica a sus trabajadores. Sin embargo también representa las carencias de los quienes laboran en la informalidad, y muchas veces se ha utilizado como consigna para exigir mejoras en sus condiciones de vida, según el sitio.



La participación de la cantante finalizó con Luna y Hasta que te conocí. Tras su presentación, los presentadores del festival le entregaron la Gaviota de Plata. Enseguida el público empezó a gritar: “oro, oro, oro”. Esta llegó minutos más tarde. “Mi público es el público más fiel”, aseguró la carismática artista.