La portada de Cara Delevingne para Playboy marca un antes y un después en la revista

Durante más de una década, Cara Delevingne ha estado frente a las cámaras. Ha sido modelo, actriz y una de las figuras más reconocibles de la cultura pop contemporánea.

Sin embargo, la conversación alrededor de ella ha cambiado. Primero fue su aparición en un concierto de Rosalía, donde habló públicamente sobre su sexualidad y dijo que era lesbiana. Después, llegaron nuevos proyectos profesionales.

Pero detrás de ese momento había otra decisión que estaba por hacerse pública.

La portada de Playboy

Cara Delevingne es la protagonista de una nueva portada de Playboy. La imagen, fotografiada por Zoey Grossman, la muestra mirando directamente a la cámara.

Sostiene un cigarrillo apagado entre los labios mientras que, con su mano derecha elevada, sostiene un fósforo encendido, capturando el instante preciso en el que la llama brilla con fuerza cerca de su rostro.

La sesión presenta una estética minimalista y teatral. Delevingne aparece con un corsé negro brillante y un estilismo que concentra la atención en su expresión desafiante.

Luce un corte de cabello oscuro, largo y desestructurado, con un flequillo espeso que enmarca su rostro.

De acuerdo con Shangay, la modelo se convirtió en la primera mujer abiertamente lesbiana en protagonizar la portada de Playboy.

“Nunca me había sentido tan cómoda con mi cuerpo”

La historia daría un giro con las declaraciones que acompañan el reportaje. Entrevistada por Ottessa Moshfegh, Delevingne habló sobre cómo ha cambiado su relación con su cuerpo y su sexualidad.

“Ya había posado desnuda antes, tanto en sesiones de fotos como en películas”, explicó. Sin embargo, aseguró que nunca había sentido que esas experiencias fueran realmente empoderadoras.

“Nunca me había sentido tan cómoda con mi cuerpo y con mi sexualidad. Siento que estoy en uno de los mejores momentos de mi vida como mujer y como ser sexual”, afirmó.

Un momento personal y profesional distinto

Playboy también destacó que la actriz prepara el lanzamiento de su álbum debut en agosto y participa en ‘Club Kid’, la película de Jordan Firstman presentada en Cannes.

Además, en el reportaje habla sobre su relación con la artista Minke, a quien describió como “la persona más increíble”.

Más allá de la portada, el mensaje parece ser otro. Después de años siendo observada, Cara Delevingne asegura que ahora es ella quien decide cómo quiere ser vista.