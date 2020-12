Célebre cantante de vallenato Silvestre Dangond fue hospitalizado de urgencia

Este miércoles 2 de diciembre, el cantante de vallenato Silvestre Dangond publicó en su cuenta de Instagram una imagen que despertó preocupación y dudas entre sus seguidores.

En la fotografía se puede ver al artista de 40 años en una camilla de hospital, usando tapabocas y, en general, con un aspecto poco alentador. Según trascendió, Dangond estaría siendo monitoreado por máquinas vitales.



"He sido fuerte muchas veces pero esta vez me venció el miedo de desafiar la vida con la solución en las manos" se lee en el mensaje que el artista escribió en la publicación.

La publicación, que en un par de horas ya acumula más de 180 000 ‘me gusta’, se llenó de comentarios de fanáticos preocupados.



“¿Tiene covid o qué tiene?”, “¡Necesitamos verte mejor, mi rey! Con toda”, “Dios será tu medico y tu mejor medicina”,, “Por favor, digan qué tiene”, ’’Si tiene coronavirus, debe cuidarse muy bien, hace poco estuvo con gente en su concierto” , son algunos de los comentarios que se leen en la fotografía.



Aunque ninguno de sus allegados ha revelado la causa por la que tuvo que ser hospitalizado y no hay un parte médico oficial, ‘El Heraldo’ sostiene que, según fuentes cercanas, el cantautor de Urumita, (La Guajira) tenía programada una cirugía para el próximo 12 de diciembre en Barranquilla.



Esta se debería a un problema que presenta desde hace varios años con sus hemorroides. Con el procedimiento quirúrgico estarían buscando una mejoría en su estado médico. No obstante, aún se desconoce si tuvieron que adelantar la operación o si su hospitalización se debe a otro motivo.



Silvestre Dangond es uno de los muchos artistas que tuvieron que cancelar presentaciones y eventos a causa de la pandemia de coronavirus.



Sin embargo, su carrera musical no se ha detenido, pues hace unos días lanzó un nuevo álbum titulado ‘Las locuras mías’ y realizó un concierto virtual a las orillas del río Guatapurí, junto con su acordeonero, en el que interpretó varios de sus éxitos,

Video: YouTube, cuenta: Silvestre Dangond