El cantante británico Pete Doherty comparecerá ante tribunal de París por una pelea en estado de ebriedad

El cantante británico Pete Doherty, detenido el domingo en París en estado de ebriedad tras una pelea, comparecerá el martes 12 de noviembre del 2019 ante un tribunal que decidirá si habrá acciones judiciales en este caso, días después de un primer arresto por consumo de cocaína, informó este lunes 11 de noviembre del 2019 la fiscalía de París.

Detenido el domingo por “violencia por persona en estado de ebriedad”, el cantante de Libertines “es remitido esta noche en vistas a una comparecencia mañana ante el fiscal de la República” que tiene que decidir si se seguirán acciones judiciales contra él, señaló la fiscalía.



Su abogado indicó que desea “una comparecencia de reconocimiento previo de culpabilidad” (CRPC). Este procedimiento, en el que se admite la culpabilidad, permite aceptar una condena y evitar al mismo tiempo un juicio en un tribunal correccional.



“Pete Doherty no tiene ningún antecedente judicial en materia de violencia y reconoce su responsabilidad, debido a su nivel de alcoholemia”, declaró su abogado Arash Derambarsh.



“El tratamiento que toma para frenar su adicción a la droga tiene efectos nocivos en su salud y promete hacer lo necesario para que esto no se vuelva a producir”, agregó.



El cantante, de 40 años, fue detenido el domingo tras una pelea con otro hombre alcoholizado que presentó demanda por violencia.



Pete Doherty acababa de ser puesto en libertad, la víspera por la noche, después de pasar dos días detenido, esta vez por haber comprado cocaína en el barrio parisino de Pigalle.



La fiscalía francesa pidió una multa de USD 5 516, que debe ahora ser ratificada por un juez mediante un juicio simplificado, usual en este tipo de casos. Si la multa es confirmada y Doherty no la paga, podría ser condenado a la cárcel.



Pete Doherty, también conocido por haber sido pareja de la modelo Kate Moss, ha acaparado varias veces los titulares de la prensa por sus excesos relacionados con su consumo de drogas.

En julio de 2012 fue expulsado de un centro de desintoxicación de lujo de Tailandia por no haber mostrado voluntad de combatir su adicción a la heroína.