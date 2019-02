La cantante Nathy Peluso: dice  'He venido para quedarme a cantarle a mi gente hasta viejita'

LEA TAMBIÉN

'Sandunguera' y amante del hip hop, admiradora sincera de Gloria Estefan y una de las artistas emergentes de mayor proyección en la escena alternativa. Así es Nathy Peluso, la inclasificable argentina que, desde su residencia en Barcelona, se ha propuesto cambiar la música con 'corashe'.

"Mi propuesta es sincera y está llena de cariño y cuidado. Lo efímero y lo fugaz no me representa. He venido para quedarme a cantarle a mi gente hasta que sea viejita", proclama en una charla con Efe, sin miedo alguno a convertirse en otra víctima de las altas expectativas del moderneo.



Tras convertirse el pasado verano en una de las grandes revelaciones del festival madrileño Río Babel, Nathalia Peluso (Morón, 1995) actúa mañana en Madrid y este año formará parte del Primavera Sound, el BBK Live y los Carnavales de Cádiz.



"Soy consciente de que una gran parte de mis seguidores han llegado a mi música por el boca a boca de mis directos. Para mí eso es una bendición, ya que es eterno. Así se conocía la música antes, cuando no había internet", celebra la artista, un ciclón que da cabida en su espectáculo 'al movimiento y la teatralidad', así como a todas las músicas que la fascinan.



Dos discos jalonan de momento su producción, 'Esmeralda' (2017) y 'La sandunguera' (2018), en el que conectó con el 'trap' sin dejar atrás sus raíces. Fruto de esta fusión surgió uno de sus temas más significativos, 'Corashe'.

"Nace de una fuerza desmedida que creció en mí ante el miedo de las personas. Representa también un punto de inflexión, porque a partir de esa canción muchísima gente me empezó a seguir. La sh es pura imaginación; me salió solo, porque compongo desde la sonoridad de las palabras. Encontré coraje en mi mente y con sh le di mi personalidad", explica.



Su música, añade, está influida por su infancia. "Ahí reside mi Argentina y todos los ritmos latinos de la América Latina a la que pertenezco", reconoce Peluso, rendida seguidora de Gloria Estefan.



"La salsa me apasiona y ella habita muchos ritmos latinos desde una elegancia única. Sus discos están increíblemente producidos, se rodea de músicos de mucha calidad y sus cantos son limpios y sinceros. La amo a ella y a su productor y ojalá algún día pueda agradecerle la compañía que me ha hecho a lo largo de mi vida con sus discos y todo lo que he aprendido con ellos", dice al respecto.



Peluso hace gala de esa visión desprejuiciada en el reto que se ha autoencomendado "desde la humildad": crear "una nueva vanguardia".



"Mi misión es componer sin una frontera que delimite dónde debo parar. Soy feliz escribiendo libre, eso es lo que me identifica. Crear una vanguardia suena inmenso, pero no creo que fuera a hacerlo yo sola. Es parte de un proceso, ahí entra también mi público, los artistas que me rodean, toda la gente que inspire y cree material a partir de estos pilares", afirma.



En un avión en medio de su último tour latinoamericano, "entre el trajín y la inspiración que provoca todo ese movimiento emocional", escribió 'de golpe' su última canción, 'Natikillah', homenaje al hip hop del principio del siglo XXI, época muy machista sobre todo para ese género, al que en el último año parece haber accedido finalmente el poder femenino.



"No sé si es algo nuevo, lo que sí sé es que está aumentando su protagonismo en la escena y está tirando abajo esa resistencia, cosa que me alegra muchísimo. Me enorgullece formar parte de ello", subraya Peluso, quien rememora el papel activo que tuvieron en el pasado artistas como Missy Elliot o Lil Kim.



Peluso trabaja duro ya en el estudio creando su nuevo proyecto. "No puedo parar de sorprenderme", anticipa, incapaz de dejar atrás su 'alter ego' de "La sandunguera". "Ella es mi raíz, mi sonrisa y mi pena. De ahí puede surgir una evolución, pero mi esencia permanecerá vaya a donde vaya", concluye.