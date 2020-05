La cantante Mercedes Mendoza Suasti falleció

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La cantante ecuatoriana Mercedes Mendoza falleció este domingo 17 de mayo del 2020, a sus 93 años. Ella fue integrante del reconocido dúo musical de las Hermanas Mendoza Suasti. Amigos y colegas de la artista ecuatoriana compartieron la noticia en redes sociales y expresaron sus notas de pesar.

El fallecimiento de Mercedes sucede dos años después de la partida de su hermana Laura Mendoza, con quien compartió escenarios e inolvidables momentos durante una carrera de casi 70 años de trayectoria y uno ícono de la época de oro del pasillo nacional.



Las hermanas Mendoza Suasti, quienes se llevaban tres años de diferencia, dieron sus primeros pasos en la música a inicios de la década de los años 40, en un concurso de aficionados organizado por Radio Quito. Su participación fue calificada por otras figuras de la música nacional como Marco Tulio Hidrobo, Gonzalo Benítez, Luis Alberto Valencia, entre otros, según se reseña en una investigación de Mario Godoy.



Cariñito Santo, El destino me aleja son temas que interpretaron en sus primeras grabaciones en acetato. La emoción y calidad interpetativa del dúo femenino les mereció el reconocimiento del público nacional y les llevó a escenarios de Estados Unidos, Canadá, México, Colombia y otros países.



“Marcaron una época de oro en la música nacional, paz en su tumba”, escribió el caricaturista Pancho Cajas lamentando el fallecimiento de la artista. Mercedes es autora de la letra y música del pasillo Yo confiaba en ti; el albazo, Ay que pena tengo; y el valse, Encontré un amor.



El dúo que se ganó el cariño del público con temas como Ave de paso, Sangra corazón, Riobambeñita tenía un público fiel que compartía su obra y recuerdos en un fan page de Facebook, a través del cual expresaron sus condolencias a sus familiares y amigos. “Con gran sentimiento y tristeza despedimos a nuestra eterna voz, la reina de la música ecuatoriana, paz en su tumba doña Mercedes Mendoza Suasti. Su voz quedará en los corazones de quienes seguimos escuchándolas día a día. Sus canciones son parte de nuestras vidas”, fue el mensaje publicado.



“Dios le conceda el gozo eterno, ya está junto a su inseparable Hermana en el coro celestial. Me quedan los gratos momentos compartidos en los escenarios con este inolvidable Dúo de la Hermanas Mendoza Suasti” publicó el músico Javier García en Facebook tras enterarse de la noticia.



Con un catálogo discográfico con aproximadamente 900 canciones, entre pasillos, sanjuanitos, pasacalles y más, las Hermanas Mendoza Suasti dejan una marca imborrable en la historia de la música tradicional ecuatoriana.