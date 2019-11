'Que salgan, que salgan, que luchen, que luchen’, así es el nuevo tema ‘revolucionario’ de Mon Laferte

LEA TAMBIÉN

Mon Laferte no le teme a incomodar con sus líricas. Le mueve -al igual que cantantes chilenos como Nano Stern y Camila Moreno- un ímpetu por las causas sociales. Lo demostró este jueves jueves 14 de noviembre del 2019 cuando ‘desnudó’ sobre la alfombra roja del Grammy Latino la violencia ejercida en el contexto de protestas en su natal Chile. Este viernes 15, lo hace con el estreno de Plata Tá Tá, un nuevo tema que al son del reguetón visibiliza la lucha de clases, despenalización del aborto y la legalización de la marihuana.

“Que salgan, que salgan, que luchen, que luchen, vamos a hacer que to’ el mundo escuche. A ver quién se va a joder ahora con los mapuches”, suena en el estribillo de la canción. Una alusión directa a la convulsión social que se mantiene en Chile, que se ha unido para protestar contra el Gobierno de Sebastián Piñera.



“Aunque nos quedemos cojos, aunque nos arranquen los ojos…¡No tenemos miedo!”, canta Laferte, mientras el sonido de cacerolas y batukadas matizan en segundo plano durante el desarrollo de la canción. Y continúa el artista puertorriqueño Guaynaa -reconocido por su éxito ReBota- que le da un toque de rap a la melodía.

La placa que cubre la canción -presentada a las 00:00 de este viernes- recuerda a la escena del jueves, cuando Laferte desnudó su torso. “Nos sacamos los sostenes. Levantamos los pañuelos, verde como la marihuana”, canta Laferte. La frase- en modo de manifiesto- recuerda la ola verde que las mujeres han levantado para que los Estados de América Latina despenalicen el aborto.



La canción llega tras el discurso que la artista desplegó cuando ganó el Latin Grammy. Con firmeza, Mon Laferte dedicó su logro a los mapuches, sobrevivientes indígenas que le hicieron frente a las fuerzas militares del Imperio Español en la llamada Guerra del Arauco. Un pueblo sobre el que recae el peso social de la lucha chilena.



“Chile me dueles por dentro. Me sangras por cada vena, me pesa cadena, que te aprisiona hasta el centro. Chile afuera, Chile adentro. Chile al son de la injusticia. La bote de la milicia, la bala del que no escucha, no detendrá nuestra lucha”, recitó Mon Laferte frente a cientos de colegas en Las Vegas, dónde se desarrolló la ceremonia de los Latin Grammy.

Las protestas sociales en Chile se encaminan a cumplir un mes. Los manifestantes buscan, entre otras demandas, una nueva Constitución que permita destrabar la crisis, la mayor desde el retorno a la democracia tras la dictadura de Augusto Pinochet.



En el contexto de las manifestaciones, se han registrado hasta este viernes 15 de noviembre 22 muertos y jornadas de extrema violencia ejercida por los Carabineros (Policía) de Chile, además de saqueos e incendios por parte de grupos vandálicos.