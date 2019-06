El cambio climático y el comportamiento humano se retroalimentan

LEA TAMBIÉN

Un nuevo enfoque científico sugiere que el cambio climático afecta el comportamiento y el aprendizaje de los seres humanos, al tiempo que los procesos sociales afectan mucho las predicciones sobre el calentamiento global, según un artículo publicado este jueves 6 de junio del 2019 por la revista PLOS Computational Biology.

El comportamiento humano tiene influencia sobre una amplia gama de sistemas complejos, incluidos los ecosistemas, las redes sociales y el clima, pero, al mismo tiempo, dichos sistemas afectan las actividades de la personas, con lo que ambos se retroalimentan, apunta el autor principal del estudio Thomas Bury, de las Universidades de Waterloo y Guelph en Canadá, y sus colegas.



Con el propósito de mejorar las predicciones, el equipo de Bury desarrolló un modelo matemático que incorpora rasgos clave de los sistemas sociales y climáticos, al tiempo que recoge cómo el cambio del clima y los esfuerzos para mitigarlo impactan en el comportamiento humano.



El análisis apunta que el ritmo al que las personas aprenden estrategias para mitigar la crisis climática, a través de interacciones sociales como una conversación con un amigo que ha comprado un vehículo híbrido, tiene influencia en el clima.



El aprendizaje social toma su tiempo, con lo que "los valores creíbles de ese ritmo solo podrían aumentar las predicciones sobre el calentamiento alrededor de un grado Celsius", dice el texto.



Por el contrario las normas sociales no previenen el aumento de las temperaturas y no aceleran de manera significativa la transición a un mundo sin emisiones contaminantes, una vez que la mitigación se convierte en la norma.



Bury se ha centrado en modelos de sistemas complejos y, en particular, aquellos que contienen un punto de inflexión. El brote de una enfermedad contagiosa, el colapso de pesquerías y el cambio climático son ejemplos de sistemas que pueden sobrepasar ese punto de inflexión y pasan a un estado estable alterno que es muy difícil de revertir.



"Nuestro modelo socio-climático indica que un incremento de las campañas por redes sociales y otros medios para acentuar la toma de conciencia, como las manifestaciones y los informes internacionales, idealmente deberían acompañarse de incentivos gubernamentales y de otro tipo para reducir las emisiones de carbono", dijo Bury.



Madhur Anand, otro de los autores, señaló que "hay caminos para que los humanos mitiguen el cambio climático". "Pero los procesos que motivan los comportamientos y las normas a nivel individual y social serán esenciales en todos esos caminos", añadió.



Por su parte Chris Bauch, otro de los participantes en el estudio, afirmó que "los modelos matemáticos que incorporan la dinámica social y su interacción con las tendencias del clima se usarán de manera cada vez más frecuente en la investigación del clima".