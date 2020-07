WhatsApp sufrió una caída en sus servicios este 14 de julio del 2020

LEA TAMBIÉN

Por medio de redes sociales, usuarios reportaron este 14 de julio del 2020 problemas para acceder al servicio WhatsApp web. La plataforma permite a las personas utilizar la aplicación de mensajería instantánea desde sus computadoras.

Posteriormente, el fallo alcanzó a la aplicación móvil de WhatsApp. A las 15:00, el portal Down Detector indicó que hay una "falla potencial" en WhatsApp, luego de recibir un alto número de reportes de usuarios.



Según el sitio, un 61% de los usuarios dijo no poder enviar ni recibir mensajes por medio de la aplicación, mientras que un 39% dijo tener problemas de conexión.



Minutos después a las 15:06, la plataforma actualizó el informe y confirmó que WhatsApp sí presentaba problemas en sus servidores. Sin embargo, los servicios de la plataforma empezaron a restablecerse.



En Twitter, usuarios dijeron que la falla se presentó pocos minutos antes de las 15:00. Quienes ya estaba conectados al servicio WhatsApp Web perdieron la conexión y el servidor les reflejaba el mensaje "Conectando a WhatsApp... Reintentando".

Usuarios de varios países del mundo reportaron problemas con la plataforma.

En tanto, quienes no estaban conectados e intentaban acceder a la plataforma no podían hacerlo porque la misma no arrojaba el código QR necesario para establecer el vínculo entre la computadora y el dispositivo móvil.