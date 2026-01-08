Café Tacvba pide retirar su música de Spotify por estas razones

Spotify vuelve a aparecer en una discusión sobre música, ética y decisiones de artistas.

Universal Music México y Warner Music México también forman parte de esta historia.

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Una postura que se hace pública

La banda mexicana Café Tacvba decidió hacer pública una solicitud relacionada con su música.

El anuncio se conoció a través de un video difundido en redes sociales.

El anuncio del vocalista

Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacvba, informó que la banda envió una carta a Universal Music México y Warner Music México.

En ella pidió que el catálogo del grupo sea retirado de Spotify.

El cantante explicó que la solicitud se hizo en representación de toda la banda.

Aclaró que las disqueras tienen el derecho de explotación del catálogo por contrato.

Las razones detrás del pedido

Albarrán señaló que la decisión responde a motivos éticos y artísticos.

Indicó que Spotify contraviene la visión y los principios del grupo.

Entre las razones mencionó inversiones en armamento y publicidad del ICE.

También cuestionó el modelo de reparto de regalías de la plataforma.

Las palabras exactas en la publicación son: “Entregue cartas a las disqueras WMM y UMM, que por contrato tienen el derecho de explotación del catálogo de Café Tacvba, pidiéndoles bajen nuestra música de la plataforma Stupidfy por contravenir nuestra visión artística y nuestra ética, tanto personal, como de la banda. Personalmente, invito a nuestros seguidores a que escuchen nuestra música en otras plataformas, o mejor aún, que la boicoteen, y no formen parte de los abusos del poder, de las guerras en curso, la violencia; es momento de crear un nuevo mundo, más justo, horizontal, y donde la música siga teniendo valor, significado, acompañe a las personas y los pueblos, les brinde apoyo, alegría, esperanza…”

Regalías e inteligencia artificial

Como expone El Imparcial, el vocalista calificó como insuficientes los pagos que reciben por reproducciones.

Describió las regalías como “de miseria”.

Además, criticó el uso de inteligencia artificial en la industria musical.

Dijo que esta práctica afecta a los músicos y al significado de la música.

No financiar guerras

Albarrán afirmó que la banda busca evitar que sus ingresos se vinculen con conflictos.

Aseguró que no quieren que su dinero patrocine guerras ni acciones reprobables.

Reiteró que la música debe apoyar a los pueblos y darles fuerza.

Para el grupo, el arte debe tener valor y sentido.

El llamado a los seguidores

En Emol se cuenta que Café Tacvba invitó a sus seguidores a escuchar su música en otras plataformas.

El cantante llamó a no participar de lo que considera abusos de poder.

También habló de construir un mundo más justo y horizontal.

A la espera de una respuesta

Albarrán informó que esperan una respuesta formal de Universal y Warner.

Por ahora, el catálogo del grupo sigue bajo evaluación.

La banda se mantiene firme en su postura.

El desenlace dependerá de la decisión de las disqueras.

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