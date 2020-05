Cantante Bryan Adams se disculpa por publicación sobre coronavirus

LEA TAMBIÉN

El cantante canadiense Bryan Adams se disculpó el martes 12 de mayo de 2020 por una publicación en las redes sociales en la que culpaba a los "bastardos codiciosos creadores del virus, al mercado de venta de animales y los consumidores de murciélagos" por el brote del nuevo coronavirus.

Adams, quien se convirtió en una estrella global en 1984 con éxitos como 'Summer of '69' y 'Heaven', hizo los comentarios en el epígrafe de una publicación de Instagram el 11 de mayo, al referirse a la cancelación de sus conciertos en el Royal Albert Hall de Londres debido al covid-19.



Nacido en Kingston, Ontario, Adams vive actualmente en Londres y es vegano.



La publicación fue muy crítica en las redes sociales y Amy Go, presidenta del Consejo Nacional Chino-Canadiense para la Justicia Social, dijo a Canadian Broadcasting Corp que los comentarios del cantante eran "muy, muy, muy, muy racistas".



En su disculpa, que también publicó en Instagram, Adams dijo que no tenía excusas, que "solo quería quejarse sobre la horrible crueldad animal en esos mercados como la posible fuente del virus y promover el veganismo".



Muchos investigadores creen que el virus se originó en un mercado de Wuhan, China, aunque una teoría de que emergió de un laboratorio en esa ciudad ha ganado terreno en las últimas semanas.



El Instituto de Virología de Wuhan, respaldado por el Estado chino, ha desestimado las acusaciones.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que la evidencia probada que el nuevo coronavirus se originó en animales, "probablemente" en murciélagos antes de propagarse a los humanos a través de un animal huésped intermedio, y que no había evidencia para su consumo que fue creado por humanos.



Países de todo el mundo han visto un aumento de ataques racistas contra las personas de ascendencia asiática, mientras que aumenta el temor y el enojo en torno al aumento del nuevo coronavirus.

El mes pasado, la compañía canadiense de indumentaria Lululemon Athletica Inc se disculpó después de que uno de sus directores de arte promocionó la venta en línea de una camiseta bajo el nombre de "arroz frito de murciélago".