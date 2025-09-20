Bruce Willis, diagnosticado con demencia frontotemporal en 2023, volvió a aparecer en una rara foto publicada por su hija Scout Willis en Instagram el 17 de septiembre.

El actor de ‘Duro de matar’ se muestra sonriente, sentado en una silla de jardín, acompañado por sus hijas Tallulah y Scout, fruto de su matrimonio con Demi Moore.

La instantánea llamó la atención porque no es frecuente ver fotografías recientes de Willis en público.

Scout acompañó la imagen con la frase “noticias tardías de un verano maravilloso”, lo que generó cientos de reacciones de cariño y mensajes de apoyo para la familia, dice el sitio ENews!.

Esta es la foto de Bruce Willis que compartió su hija Scout.

Una familia que prioriza su bienestar

Bruce Willis, de 70 años, atraviesa un momento complicado tras el diagnóstico que lo obligó a retirarse de la actuación.

La enfermedad afecta sus habilidades cognitivas y su comunicación, pero sus hijas han compartido en varias ocasiones que su espíritu se mantiene intacto.

La fotografía también incluyó a Tallulah Willis, de 31 años, quien en junio ya había mostrado un día especial de sonrisas con su padre.

“Decidí compartirlo porque sé lo que él significa para todos”, escribió entonces en Instagram, subrayando que la familia cuida con discreción lo que publica sobre la vida del actor.

Decisiones difíciles por amor

La imagen se hizo pública poco después de que Emma Heming Willis, actual esposa del actor, confirmara que vive separada de él y de sus hijas menores, Mabel de 13 años y Evelyn de 11.

“Fue una decisión difícil, pero era lo mejor para Bruce y para nuestras niñas”, dijo en Good Morning America.

Emma también explicó que ahora Bruce recibe atención especializada de forma permanente.

“Sus necesidades están cubiertas al cien por ciento”, aseguró.

Con este paso, la familia busca garantizar que el actor esté rodeado del mejor cuidado, mientras sus seres queridos mantienen viva la conexión emocional con él.