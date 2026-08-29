Britney Spears habló de Shakira en Instagram y contó algo inesperado

Britney Spears recuerda su encuentro con Shakira y cuenta por qué la hizo sentirse “normal” en Hollywood.

La princesa del pop Britney Spears ha abierto una pequeña ventana al pasado en sus redes sociales al compartir una anécdota inesperada de 2001 junto a Shakira.

Al reflexionar sobre sus primeros años en la industria musical en Los Ángeles, la artista confesó que solía sentirse como la persona más joven y más baja de cualquier habitación.

Esa sensación de incomodidad marcó una etapa de su vida, especialmente durante sus primeros años de exposición en Hollywood.

Todo cambió el día en que conoció a la colombiana durante el rodaje del video de ‘Whenever, Wherever’ en 2001.

Una anécdota inolvidable en el set

Spears recordó el momento en que visitó a Shakira en su tráiler mientras esta lucía sus icónicas trenzas y mechones de colores.

Al verse frente a frente, la estadounidense descubrió con sorpresa que ambas tenían la misma estatura.

“Literalmente éramos gemelas, por fin me sentí normal”, relató sobre el alivio de encontrar en Hollywood a alguien que veía el mundo desde su misma perspectiva.

Dos estrellas en pleno ascenso

De acuerdo con el medio Los 40, aquel cruce coincidió con un punto de inflexión profesional para ambas.

En 2001, Britney Spears dominaba el pop global tras el lanzamiento de su tercer álbum de estudio, Britney.

Al mismo tiempo, Shakira daba el gran salto al mercado anglosajón con el disco Laundry Service, consolidándose como una nueva sensación internacional.

Britney Spears revive su encuentro con Shakira y revela el detalle que la hizo sentirse “normal”

De ‘gemelas’ a compartir una portada

La conexión las llevó a protagonizar en 2002 una icónica portada de la revista Rolling Stone junto a Mary J. Blige.

Curiosamente, en 2017 Britney publicó esa misma fotografía en Instagram para felicitara Blige por un lanzamiento, pero omitió mencionar a la colombiana en el texto, lo que desató revuelo entre los seguidores.

Sin embargo, este nuevo recuerdo demuestra que conserva un entrañable afecto por la anécdota que las unió.

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