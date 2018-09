Bono, líder de U2, acudirá al Parlamento Europeo para hablar sobre África

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El cantante Bono, líder de la banda irlandesa U2, comparecerá en el Parlamento Europeo el próximo 10 de octubre de 2018 para abordar las oportunidades futuras para África y Europa, anunció este jueves 27 de septiembre de 2018 el presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani.

"Bono, cofundador de ONE Campaign, un gran campeón para Europa y para África, vendrá al Parlamento Europeo el 10 de octubre para debatir oportunidades para ambos continentes", anunció Tajani a través de su cuenta de la red social Twitter.



El artista, con un nutrido historial vinculado a causas solidarias como el desarrollo en el continente africano como atestigua su implicación en ONE Campaign, una ONG dedicada a luchar contra la extrema pobreza en África, intervendrá en la sede de la Eurocámara en Bruselas.



El director general de comunicación y portavoz del PE, el español Jaume Duch, celebró la cita parlamentaria de la estrella irlandesa de rock y subrayó que la UE necesita "gente como Bono para recordarnos que Europa es un proyecto para todos nosotros que merece ser defendido".



La comparecencia del músico se producirá dos días después de actuar en Ámsterdam y un día antes de un concierto de U2 programado en Milán en el marco de la gira 'Experience+Innocence'.