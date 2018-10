Bomba Estéreo se define como banda alternativa pese al éxito de To my Love

LEA TAMBIÉN

El grupo colombiano Bomba Estéreo se reivindicó este martes, 9 de octubre del 2018, como una banda alternativa, a pesar del éxito mundial que

tiene su tema To my Love, y prometió que seguirá manteniendo la esencia de sus orígenes.

"Bomba no viene del 'mainstream'; es una banda alternativa que ha crecido a través de los años. No creo que vaya a cambiar de un día para otro", dijo en rueda de prensa la vocalista del grupo, Li Saumet, sobre su gran éxito.



Tras recorrer Europa y Estados Unidos, el grupo se encuentra inmerso en su gira Jungla Tour con 10 conciertos en urbes mexicanas como Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Mérida, entre otras.



En ninguno de sus conciertos falta la canción To my Love"(2015), que ha superado los 360 millones de reproducciones en todas las plataformas digitales y cuyo vídeo oficial ha tenido más de 75 millones de visitas en YouTube.



El bajista de la banda, Simón Mejía, definió este éxito como "una sorpresa muy grata" que llega tras más de diez años de carrera, aunque reivindicó que Bomba Estéreo sigue y seguirá "con la misma esencia" que hasta ahora.



"Cuando un 'hit' es así de grande, el mensaje se hace más fuerte. La banda no va a cambiar por eso; vamos a hacer la música que a nosotros nos gusta", añadió.

Este grupo colombiano creado en Bogotá en 2005 combina el género pop latino con música electrónica, reggae, rap, rock y ritmos caribeños.

"Queríamos hacer música latina que no solo fuera salsa y que llegara a la gente joven", recordó Li Saumet.



La cantante destacó el "mensaje positivo" que pretenden transmitir las canciones de Bomba Estéreo, un grupo que siempre ha querido que "la gente sea feliz y baile en los conciertos".



Pero, añadió Simón Mejía, también usan la música como "un canal de comunicación muy poderoso" para reivindicar luchas como la defensa de la naturaleza: "El medioambiente es el único tesoro real en este mundo", defendió.



Precisamente, el Jungla Tour, que gira en torno al álbum 'Ayo', contiene muchos elementos visuales que hacen referencia a la naturaleza de Colombia.

La cantante evocó las raíces colombianas del grupo para sostener que los latinoamericanos "somos muy poderosos" aunque tradicionalmente "hayamos mirado para el norte, Estados Unidos y Europa".



"El mundo pasa por momentos tan difíciles que necesita liberación, y la manera más ancestral es a través del baile. La gente está cansada y quiere pasarla bien", aseveró el bajista.



Por eso, aseguró que es "el momento de Latinoamérica para decir cosas al mundo a través del arte" y de la música, como se constata con el éxito mundial que tiene la música en español y los ritmos de reggae, salsa y reguetón.