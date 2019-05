Una bloguera china fue atacada por un pulpo cuando intentaba comerlo vivo

LEA TAMBIÉN

El video de una bloguera japonesa conocida como 'Seaside Girl Little Seven' se viralizó en redes sociales. En la grabación la mujer intenta comer un pulpo vivo y es atacada por el molusco.

Algunos usuarios de redes sociales han calificado al ataque del pulpo como una venganza justa, pues les parece que comer un animal mientras continúa con vida es cruel. El video fue publicado en la red social china Weibo y posteriormente compartido en YouTube.



'Seaside girl Litte Seven' intentaba comerse el pulpo cuando este empieza a succionar diferentes partes del rostro de la mujer. Ella llora desesperada, mientras intenta halar los tentáculos del octópodos que se aferran a la cara de la chica. Incluso la piel de sus ojo izquierdo luce estirada en el video.



Cuando finalmente logra quitarse el pulpo de encima, la mejilla izquierda de la cara de la bloguera luce roja y con un pequeña herida de la que brota sangre.



Según el medio británico The Guardian, los pulpos tienen medio billón de neuronas lo que les acerca a la inteligencia de un perro. Además sus funciones cognitivas y emocionales son impresionantes por lo que comerlos vivos es cuestionable, ya que sin duda sienten dolor.



"Mi cara está desfigurada" menciona la mujer al finalizar el video , apunta The Guardian, pero promete a sus espectadores "me lo comeré en el siguiente video".