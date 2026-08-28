Billy Asencio recibe una beca para estudiar piano; esta es la historia del guardia que conmueve las redes

Billy Asencio, el guardia de seguridad que conmovió las redes sociales con un video suyo tocando el piano en un área de salud de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES), podrá acercarse un poco más a uno de sus sueños: convertirse en pianista.

El guayaquileño, de 26 años, recibió una beca completa para estudiar piano en una academia de la ciudad, una oportunidad que le permitirá continuar desarrollando el talento y la pasión por la música que cultiva desde niño.

Billy compartió su historia con EL COMERCIO y recordó cómo nació su amor por el piano. Todo comenzó cuando era pequeño, con un piano de juguete que le regaló su tío Enrique. Aquel regalo fue el primer paso de un sueño que, años después, continúa tomando forma.

Billy se ganó su beca completa

Billy Asencio comenzó a recibir clases particulares de piano hace dos semanas.

“Me siento agradecido para poder seguir entrenándome, practicando más, y así poder dominar el piano”, fueron las palabras de Billy Asencio al recibir la beca completa por parte de la academia de música Sonata.

La noticia fue compartida por la propia academia a través de sus redes sociales. La institución musical indicó que lo que buscan es darle una oportunidad al talento que tiene. “Creemos que detrás de cada talento hay una persona, una historia y un sueño que merece ser acompañado… queremos verlo convertirse en el pianista y compositor que ser”, expuso la academia en sus redes sociales.

Además, Billy llevaba dos semanas en clases particulares de piano que la universidad le otorgó de manera gratuita. Las clases las recibía en sus tiempos libres.

Billy Asencio y la canción de Ed Sheeran

Billy Asencio es un guardia de seguridad proveniente del Suburbio de Guayaquil.

Con su uniforme de seguridad, un poco agotado por las largas conversaciones con la prensa, pero sobretodo aún sorprendido por toda la acogida que ha tenido su video; así nos recibió Billy, el guardia que ha conmovido a todo un país con su don con el piano.

Su historia llegó a miles de manera genuina, TikTok hizo lo suyo: viralizar a un guardia de seguridad que durante su tiempo de descanso entonaba en un piano la melodía de Photograph, de Ed Sheeran, su artista favorito.

Sí, cuando le preguntamos a Billy a quien le gustaría tener de público algún día, responde con grandeza y unos ojos que le brillan hasta más no poder: “A Ed Sheeran, se imaginan tenerlo de público, poder estrecharle su mano y decirle que me gusta su música”.

Pero hay un público especial que siempre le gustaría tener en primera fila: su mamá, su esposa, y su pequeño hijo. “Mi mamá siempre ha estado orando por mí… ahora mismo está contenta, ella me dijo: algún día te van a conocer, tienes algo especial. Crean en su mamá”.

Todo empezó con un piano de juguete

Billy Asencio es un guardia de seguridad proveniente del Suburbio de Guayaquil.

Billy sueña hacer de la música una carrera. No es algo que lo toma como un pasatiempo, detrás de ese uniforme hay un hombre que desde niño ha anhelado con aprender a tocar el piano de manera profesional. “Desde pequeño sentí esa necesidad de tocar un instrumento”, cuenta.

El regalo de su tío Enrique marcó el inicio de su historia. “Un tío me regaló un piano de juguete y comencé poco a poco”.

Nunca estuvo en clases de música, mucho menos de piano. No sabe leer partituras, lo suyo es puro oído musical, ese que solo lo heredan los ‘maestros’. “No sé leer partituras, todo lo hice con el oído, viendo donde ponen las teclas y allí fue que comencé a copiar…”.

Confiesa que ese piano de juguete lo tuvo hasta su mayoría de edad, lo acompañó en varios momentos de su vida, incluso fue su refugio. “Lo cuidaba con mi vida”.

Ahora sueña con un piano de verdad

Billy tiene 26 años, es padre de un niño de dos años, a quien también le ha visto intenciones de inclinarse por la música. Vive en el Suburbio de Guayaquil, y aún tiene un sueño más que anhle cumplir.

“Tengo un sueño, dos de hecho, el primer sueño es tener un piano en mi casa para poder todos los días practicar”, cuenta.

Su segundo sueño no tiene que ver con lo material, más bien deja en evidencia la nobleza de su corazón y su fe. “Mi otro sueño es poder crear una música para Dios, cuando me capacite más en el tema del piano, que todos lo puedan escuchar y sentirse conectado con Dios”

Algo sí le queda claro, que quien sueña y trabaja por ellos, recibe algo bueno tarde o temprano: “La persona que pide en lo secreto se revala, y yo en lo secreto le pedí a Dios: sabes Dios cómo me gustaría que todos se dieran cuenta que puedo tocar el piano y puedan sentirse conectados conmigo” .

Su música es un bálsamo para pacientes con cáncer

Billy Asencio junto a sus compañeros de trabajo.

Billy Asencio trabaja hace tres años en la UESS, pero hace unos dos meses llegó al Oncor Center de la UESS Clinic, una área dedicada a atender a pacientes con cáncer. Algo que tampoco debe ser casualidad, ahora mismo su música se están convirtiendo en calma para quienes atraviesan un momento difícil.

“Deseo que las personas que me escuchan, que son los pacientes, se sientan felices y sientan lo que yo transmito a través del piano, que es una paz”, dice.

El piano que se encuentra en el área fue colocada por el director de la universidad, Carlos Ortega, quien hace unos meses descubrió que entre sus trabajadores tenía a un artista en potencia.

El piano y la música es algo que lo seguirán acompañando. “Para mi es lo más preciado que tengo. Para mí la música es como otro idioma donde uno puede expresarse, liberarse”.

La historia de Billy Ascencio; preguntas frecuentes

❓ ¿Quién es Billy Asencio, el guardia de seguridad que se hizo viral tocando el piano?

Billy Asencio es un guardia de seguridad guayaquileño de 26 años que tiene una pasión por el piano y la música desde niño.

Un video suyo tocando el piano durante su jornada laboral en un área de salud de la UEES se viralizó en redes sociales y conmovió a miles de personas. Su historia también le permitió recibir una beca completa para estudiar piano en la academia Sonata.

❓ ¿Qué beca recibió Billy Asencio tras hacerse viral tocando el piano?

Billy recibió una beca completa para estudiar piano en la academia de música Sonata.

La academia decidió respaldar su talento y darle la oportunidad de formarse profesionalmente. Billy aseguró sentirse agradecido porque podrá entrenarse, practicar y avanzar en el dominio del instrumento.

❓ ¿Por qué Billy Asencio tocaba el piano en la UEES?

Billy aprovechaba sus momentos de descanso para tocar el piano que se encuentra en un área de salud de la UEES.

El instrumento fue colocado por Carlos Ortega, director de la universidad, quien descubrió que entre sus trabajadores había un artista en potencia. Billy trabaja desde hace tres años en la institución y desde hace unos dos meses está asignado al área de Oncor Center, donde atiende la seguridad de un espacio para pacientes con cáncer.

❓ ¿Qué canción de Ed Sheeran tocaba Billy Asencio cuando se hizo viral?

Billy tocaba “Photograph”, una canción de Ed Sheeran, uno de sus artistas favoritos.

Billy contó que le gustaría algún día tener a Ed Sheeran entre su público, estrechar su mano y decirle cuánto le gusta su música. También sueña con tocar frente a su mamá, su esposa y su hijo.

❓ ¿Cuáles son los sueños de Billy Asencio con la música y el piano?

Uno de sus principales sueños es tener un piano en casa para practicar todos los días y formarse profesionalmente como pianista.

Billy también quiere componer una canción dedicada a Dios cuando tenga mayor preparación musical. Aprendió a tocar principalmente de oído, sin clases formales ni conocimientos para leer partituras. Para él, la música es una forma de expresarse y liberarse, por lo que asegura que continuará acompañándolo en su vida.

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