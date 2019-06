Bella Thorne difunde fotos íntimas tras amenaza de un hacker

LEA TAMBIÉN

La actriz y cantante estadounidense Bella Thorne sorprendió en redes sociales el sábado 15 de junio del 2019 cuando difundió en su cuenta de Twitter una serie de fotografías en las que aparece semidesnuda. Lo hizo, según explicó en la publicación, tras haber sido amenazada por un hacker.

"Por las últimas 24 horas he sido amenazada con mis propios desnudos. Me siento asqueada, me siento observada, siento que alguien se llevó algo mío que solo quería que vea una persona especial", dice la intérprete de 21 años conocida por sus roles en series infantiles de Disney como 'Shake it Up'.



Thorne asegura que dejó durante mucho tiempo que un hombre se aproveche de ella una y otra vez y que está "harta" de esa situación. Añade que la decisión de difundir sus fotografías le pertenece a ella. "Ahora no podrás quitarme otra cosa más", sentencia.



Con esta decisión, dice Thorne, "puedo dormir mejor sabiendo que recuperé mi poder. No puedes controlar mi vida y nunca podrás hacerlo", asegura. La persona a la que está dirigida el mensaje todavía no ha sido identificada.



"Aquí están las fotos con las que me ha estado amenazada, en otras palabras, aquí están mis senos", asegura la intérprete que concluye su mensaje advirtiéndole al hacker que el FBI "llegará a tu casa pronto".

La actriz Bella Thorne difundió en su cuenta de Twitter las fotografías que un hacker amenazaba con publicar. Foto: captura.



Bella Thorne se une así al listado de celebridades que en los últimos años han sido víctimas de amenazas luego de que piratas informáticos lograran acceder a sus servidores personales y obtener fotos íntimas. Entre estas están Jennifer Lawrence, Aubrey Plaza y Kate Upton, cuyas fotos fueron filtradas en Internet.

Lawrence dijo en el año 2014, cuando se difundieron sus imágenes íntimas, que fue víctima de un "delito sexual" y que el hecho de que ella sea "una personalidad pública, que sea una actriz, no significa que me haya buscado esto... Es mi cuerpo y (difundir fotos íntimas) debería ser mi elección. Y el hecho de que no sea mi elección es absolutamente repugnante. Ni siquiera puedo creer que vivimos en un mundo así", sentenció.