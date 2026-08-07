Belinda encabeza la lista de ‘Los 50 más bellos’ de 2026 de la revista People

Bajo la premisa de que la belleza radica en los logros, las obras y la capacidad de emocionar al público, la publicación reunió a figuras de diversos campos del entretenimiento y el deporte.
Este año, la portada y la lista están encabezadas por la cantante y actriz mexicana Belinda, quien atraviesa un momento destacado tras interpretar Por ella en la inauguración del Mundial 2026, dar voz a Lilypad en ‘Toy Story 5’ y protagonizar la serie‘Carlota‘ para HBO Max.
La lista se estructura en cuatro categorías temáticas que agrupan a los seleccionados:
‘La atracción del escenario’
Punteros de la industria musical y las artes escénicas que dominan las listas de éxitos y las presentaciones en vivo.
Karol G
Danna
Luis Fonsi y Feid
Cimafunk
Lunay
Laura Pausini
Aitana
Mar Solís
Rosalía
Isaac Hernández
Matteo Bocelli
Kany García
Yandel
Zhamira Zambrano
Juan Duque
Jessi Uribe
Kapo
Pitbull
‘Razones para no dormir’
Actores y creadores que conquistan la gran pantalla y las plataformas de streaming con producciones cinematográficas y dramáticas.
Zoë Saldaña
Sofía Castro
Marcus Ornellas
Jennifer López
Danna García
Arap Bethke
Paulina Dávila
Raúl Tejón
Silvia Navarro
Bobby Cannavale
Daniel Arenas
‘El brillo de la pequeña pantalla’
Conductores, presentadores y personalidades clave que marcan la agenda diaria de la televisión hispana.
Dayanara Torres
Rodner Figueroa
Carmen Villalobos
Karla Monroig
William Valdés
Andrea Meza
Fabio Agostini
Alessandra Villegas
Raúl González
Ana Bárbara
Galilea Montijo
Chiquis
Charytín
Julio Vaqueiro
‘El futuro del deporte habla español’
Jóvenes atletas y deportistas de alto rendimiento que destacan en las principales disciplinas a nivel mundial.
Karim López
Isaac del Toro
Fernando Mendoza
Katia Itzel García
Lamine Yamal
Con esta entrega, la tradicional lista de People en Español vuelve a agrupar a figuras relevantes del entretenimiento y el deporte, poniendo el foco en sus logros profesionales, su trabajo reciente y el impacto de sus carreras más allá de la apariencia física.
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