Belinda encabeza la lista de ‘Los 50 más bellos’ de 2026 de la revista People

Mira la lista completa con los 50 más bellos de 2026

Daniel Noboa anunció en Colombia un plan de seguridad, frontera y comercio con Ecuador.

Belinda encabeza la edición de ‘Los 50 más bellos’ de 2026, con celebridades del cine, la televisión, las artes y los deportes.

La revista People en Español presentó su esperada edición de Los 50 más bellos de 2026.

Bajo la premisa de que la belleza radica en los logros, las obras y la capacidad de emocionar al público, la publicación reunió a figuras de diversos campos del entretenimiento y el deporte.

Este año, la portada y la lista están encabezadas por la cantante y actriz mexicana Belinda, quien atraviesa un momento destacado tras interpretar Por ella en la inauguración del Mundial 2026, dar voz a Lilypad en ‘Toy Story 5’ y protagonizar la serie ‘Carlota para HBO Max.

La lista se estructura en cuatro categorías temáticas que agrupan a los seleccionados:

‘La atracción del escenario’

Punteros de la industria musical y las artes escénicas que dominan las listas de éxitos y las presentaciones en vivo.

  • Karol G
Cantante colombiana y referente global del género urbano.
Cantante colombiana y referente global del género urbano.
  • Danna
Cantante y actriz mexicana con una sólida proyección internacional en el pop.
Cantante y actriz mexicana con una sólida proyección internacional en el pop.
  • Luis Fonsi y Feid
Dupla que une el pop latino clásico con el reguetón contemporáneo.
Dupla que une el pop latino clásico con el reguetón contemporáneo.
  • Cimafunk
Músico cubano reconocido por su fusión de funk, ritmos afrocubanos y salsa.
Músico cubano reconocido por su fusión de funk, ritmos afrocubanos y salsa.
  • Lunay
Joven exponente puertorriqueño de la música urbana.
Joven exponente puertorriqueño de la música urbana.
  • Laura Pausini
Cantautora italiana consagrada con décadas de éxito en el mercado hispano.
Cantautora italiana consagrada con décadas de éxito en el mercado hispano.
  • Aitana
Una de las artistas del pop más populares e influyentes de España.
Una de las artistas del pop más populares e influyentes de España.
  • Mar Solís
Cantante en ascenso e hija del legendario Marco Antonio Solís.
Cantante en ascenso e hija del legendario Marco Antonio Solís.
  • Rosalía
Cantante y productora española influyente por su vanguardia musical.
Cantante y productora española influyente por su vanguardia musical.
  • Isaac Hernández
Reconocido bailarín de ballet clásico mexicano de talla internacional.
Reconocido bailarín de ballet clásico mexicano de talla internacional.
  • Matteo Bocelli
  • Kany García
Cantautora puertorriqueña referente del pop y la balada en español.
Cantautora puertorriqueña referente del pop y la balada en español.
  • Yandel
Leyenda y pionero del reguetón puertorriqueño.
Leyenda y pionero del reguetón puertorriqueño.
  • Zhamira Zambrano
Cantante venezolana con fuerte presencia en plataformas digitales.
Cantante venezolana con fuerte presencia en plataformas digitales.
  • Juan Duque
Cantante y compositor colombiano de la nueva ola urbana.
Cantante y compositor colombiano de la nueva ola urbana.
  • Jessi Uribe
Uno de los mayores referentes de la música popular colombiana.
Uno de los mayores referentes de la música popular colombiana.
  • Kapo
Artista emergente colombiano que causa sensación con sus ritmos afrobeats y urbanos.
Artista emergente colombiano que causa sensación con sus ritmos afrobeats y urbanos.
  • Pitbull
Rapero y empresario estadounidense de origen cubano, ícono del pop global.
Rapero y empresario estadounidense de origen cubano, ícono del pop global.

‘Razones para no dormir’

Actores y creadores que conquistan la gran pantalla y las plataformas de streaming con producciones cinematográficas y dramáticas.

  • Zoë Saldaña
Destacada actriz de Hollywood, protagonista de algunas de las franquicias más taquilleras del cine.
Destacada actriz de Hollywood, protagonista de algunas de las franquicias más taquilleras del cine.
  • Sofía Castro
Actriz mexicana con trayectoria ascendente en telenovelas y producciones dramáticas.
Actriz mexicana con trayectoria ascendente en telenovelas y producciones dramáticas.
  • Marcus Ornellas
Actor y modelo brasileño afincado con éxito en la televisión hispana.
Actor y modelo brasileño afincado con éxito en la televisión hispana.
  • Jennifer López
Superestrella global de la música, el cine y la moda.
Superestrella global de la música, el cine y la moda.
  • Danna García
Reconocida actriz colombiana, protagonista de inolvidables producciones de televisión.
Reconocida actriz colombiana, protagonista de inolvidables producciones de televisión.
  • Arap Bethke
Actor mexicano-keniano de amplia trayectoria en cine y series de televisión.
Actor mexicano-keniano de amplia trayectoria en cine y series de televisión.
  • Paulina Dávila
Actriz colombiana participante en proyectos de impacto en plataformas digitales.
Actriz colombiana participante en proyectos de impacto en plataformas digitales.
  • Raúl Tejón
Actor español con presencia en exitosas series de drama internacionales.
Actor español con presencia en exitosas series de drama internacionales.
  • Silvia Navarro
Destacada actriz mexicana de cine, teatro y televisión.
Destacada actriz mexicana de cine, teatro y televisión.
  • Bobby Cannavale
Actor estadounidense de origen cubano de gran trayectoria en Hollywood.
Actor estadounidense de origen cubano de gran trayectoria en Hollywood.
  • Daniel Arenas
Actriz y creadora con presencia en diversas producciones de ficción.
Actriz y creadora con presencia en diversas producciones de ficción.

‘El brillo de la pequeña pantalla’

Conductores, presentadores y personalidades clave que marcan la agenda diaria de la televisión hispana.

  • Dayanara Torres
Ex Miss Universo, modelo y querida conductora puertorriqueña.
Ex Miss Universo, modelo y querida conductora puertorriqueña.
  • Rodner Figueroa
Presentador y experto en moda de la televisión hispana.
Presentador y experto en moda de la televisión hispana.
  • Carmen Villalobos
Actriz y carismática conductora de televisión colombiana.
Actriz y carismática conductora de televisión colombiana.
  • Karla Monroig
Actriz y presentadora puertorriqueña con amplia cercanía al público.
Actriz y presentadora puertorriqueña con amplia cercanía al público.
  • William Valdés
Conductor y actor cubano de televisión.
Conductor y actor cubano de televisión.
  • Andrea Meza
Ex Miss Universo mexicana y rostro estelar de cadenas hispanas.
Ex Miss Universo mexicana y rostro estelar de cadenas hispanas.
  • Fabio Agostini
Personalidad de televisión y participante recurrente de realities.
Personalidad de televisión y participante recurrente de realities.
  • Alessandra Villegas
Presentadora y creadora de contenido venezolana.
Presentadora y creadora de contenido venezolana.
  • Raúl González
Reconocido conductor venezolano, pilar de las mañanas televisivas.
Reconocido conductor venezolano, pilar de las mañanas televisivas.
  • Ana Bárbara
Cantautora y jueza estelar en programas de talento.
Cantautora y jueza estelar en programas de talento.
  • Galilea Montijo
Una de las conductoras más icónicas de la televisión mexicana.
Una de las conductoras más icónicas de la televisión mexicana.
  • Chiquis
Cantante, empresaria y figura de programas de telerrealidad.
Cantante, empresaria y figura de programas de telerrealidad.
  • Charytín
La Rubia de América, legendaria artista y presentadora del entretenimiento hispano.
La Rubia de América, legendaria artista y presentadora del entretenimiento hispano.
  • Julio Vaqueiro
Periodista y presentador principal de informativos en español.
Periodista y presentador principal de informativos en español.

‘El futuro del deporte habla español’

Jóvenes atletas y deportistas de alto rendimiento que destacan en las principales disciplinas a nivel mundial.

  • Karim López
Promesa del baloncesto mexicano con proyección internacional.
Promesa del baloncesto mexicano con proyección internacional.
  • Isaac del Toro
Ciclista mexicano que destaca en las grandes vueltas del ciclismo mundial.
Ciclista mexicano que destaca en las grandes vueltas del ciclismo mundial.
  • Fernando Mendoza
Joven talento hispano sobresaliente en el fútbol americano universitario.
Joven talento hispano sobresaliente en el fútbol americano universitario.
  • Katia Itzel García
Árbitra mexicana pionera en el arbitraje del fútbol profesional. Lamine Yamal: Joven estrella del fútbol mundial y referente de la selección española.
Árbitra mexicana pionera en el arbitraje del fútbol profesional.

Lamine Yamal: Joven estrella del fútbol mundial y referente de la selección española.
  • Lamine Yamal
Joven estrella del fútbol mundial y referente de la selección española.
Joven estrella del fútbol mundial y referente de la selección española.

Con esta entrega, la tradicional lista de People en Español vuelve a agrupar a figuras relevantes del entretenimiento y el deporte, poniendo el foco en sus logros profesionales, su trabajo reciente y el impacto de sus carreras más allá de la apariencia física.