Belinda encabeza la lista de ‘Los 50 más bellos’ de 2026 de la revista People

Belinda encabeza la edición de ‘Los 50 más bellos’ de 2026, con celebridades del cine, la televisión, las artes y los deportes.

La revista People en Español presentó su esperada edición de Los 50 más bellos de 2026.

Bajo la premisa de que la belleza radica en los logros, las obras y la capacidad de emocionar al público, la publicación reunió a figuras de diversos campos del entretenimiento y el deporte.

Este año, la portada y la lista están encabezadas por la cantante y actriz mexicana Belinda, quien atraviesa un momento destacado tras interpretar Por ella en la inauguración del Mundial 2026, dar voz a Lilypad en ‘Toy Story 5’ y protagonizar la serie ‘Carlota‘ para HBO Max.

La lista se estructura en cuatro categorías temáticas que agrupan a los seleccionados:

‘La atracción del escenario’

Punteros de la industria musical y las artes escénicas que dominan las listas de éxitos y las presentaciones en vivo.

Karol G

Cantante colombiana y referente global del género urbano.

Danna

Cantante y actriz mexicana con una sólida proyección internacional en el pop.

Luis Fonsi y Feid

Dupla que une el pop latino clásico con el reguetón contemporáneo.

Cimafunk

Músico cubano reconocido por su fusión de funk, ritmos afrocubanos y salsa.

Lunay

Joven exponente puertorriqueño de la música urbana.

Laura Pausini

Cantautora italiana consagrada con décadas de éxito en el mercado hispano.

Aitana

Una de las artistas del pop más populares e influyentes de España.

Mar Solís

Cantante en ascenso e hija del legendario Marco Antonio Solís.

Rosalía

Cantante y productora española influyente por su vanguardia musical.

Isaac Hernández

Reconocido bailarín de ballet clásico mexicano de talla internacional.

Matteo Bocelli

Kany García

Cantautora puertorriqueña referente del pop y la balada en español.

Yandel

Leyenda y pionero del reguetón puertorriqueño.

Zhamira Zambrano

Cantante venezolana con fuerte presencia en plataformas digitales.

Juan Duque

Cantante y compositor colombiano de la nueva ola urbana.

Jessi Uribe

Uno de los mayores referentes de la música popular colombiana.

Kapo

Artista emergente colombiano que causa sensación con sus ritmos afrobeats y urbanos.

Pitbull

Rapero y empresario estadounidense de origen cubano, ícono del pop global.

‘Razones para no dormir’

Actores y creadores que conquistan la gran pantalla y las plataformas de streaming con producciones cinematográficas y dramáticas.

Zoë Saldaña

Destacada actriz de Hollywood, protagonista de algunas de las franquicias más taquilleras del cine.

Sofía Castro

Actriz mexicana con trayectoria ascendente en telenovelas y producciones dramáticas.

Marcus Ornellas

Actor y modelo brasileño afincado con éxito en la televisión hispana.

Jennifer López

Superestrella global de la música, el cine y la moda.

Danna García

Reconocida actriz colombiana, protagonista de inolvidables producciones de televisión.

Arap Bethke

Actor mexicano-keniano de amplia trayectoria en cine y series de televisión.

Paulina Dávila

Actriz colombiana participante en proyectos de impacto en plataformas digitales.

Raúl Tejón

Actor español con presencia en exitosas series de drama internacionales.

Silvia Navarro

Destacada actriz mexicana de cine, teatro y televisión.

Bobby Cannavale

Actor estadounidense de origen cubano de gran trayectoria en Hollywood.

Daniel Arenas

Actriz y creadora con presencia en diversas producciones de ficción.

‘El brillo de la pequeña pantalla’

Conductores, presentadores y personalidades clave que marcan la agenda diaria de la televisión hispana.

Dayanara Torres

Ex Miss Universo, modelo y querida conductora puertorriqueña.

Rodner Figueroa

Presentador y experto en moda de la televisión hispana.

Carmen Villalobos

Actriz y carismática conductora de televisión colombiana.

Karla Monroig

Actriz y presentadora puertorriqueña con amplia cercanía al público.

William Valdés

Conductor y actor cubano de televisión.

Andrea Meza

Ex Miss Universo mexicana y rostro estelar de cadenas hispanas.

Fabio Agostini

Personalidad de televisión y participante recurrente de realities.

Alessandra Villegas

Presentadora y creadora de contenido venezolana.

Raúl González

Reconocido conductor venezolano, pilar de las mañanas televisivas.

Ana Bárbara

Cantautora y jueza estelar en programas de talento.

Galilea Montijo

Una de las conductoras más icónicas de la televisión mexicana.

Chiquis

Cantante, empresaria y figura de programas de telerrealidad.

Charytín

La Rubia de América, legendaria artista y presentadora del entretenimiento hispano.

Julio Vaqueiro

Periodista y presentador principal de informativos en español.

‘El futuro del deporte habla español’

Jóvenes atletas y deportistas de alto rendimiento que destacan en las principales disciplinas a nivel mundial.

Karim López

Promesa del baloncesto mexicano con proyección internacional.

Isaac del Toro

Ciclista mexicano que destaca en las grandes vueltas del ciclismo mundial.

Fernando Mendoza

Joven talento hispano sobresaliente en el fútbol americano universitario.

Katia Itzel García

Árbitra mexicana pionera en el arbitraje del fútbol profesional.



Lamine Yamal: Joven estrella del fútbol mundial y referente de la selección española.

Lamine Yamal

Joven estrella del fútbol mundial y referente de la selección española.

Con esta entrega, la tradicional lista de People en Español vuelve a agrupar a figuras relevantes del entretenimiento y el deporte, poniendo el foco en sus logros profesionales, su trabajo reciente y el impacto de sus carreras más allá de la apariencia física.