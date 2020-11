BBC dice que investigará pormenores sobre entrevista con la princesa Diana realizada en 1995

El director de la BBC dijo el lunes, 9 de noviembre del 2020, que la corporación llevará adelante una investigación sobre cómo consiguió una famosa entrevista en 1995 con la difunta princesa Diana, en medio de acusaciones de su hermano de que había sido engañada para participar.

Durante la entrevista, que fue vista por más de 20 millones de espectadores en Gran Bretaña, Diana sorprendió a la nación al admitir una aventura y dar detalles de su fallido matrimonio con el heredero al trono, el príncipe Carlos.



"La BBC se está tomando esto muy seriamente y queremos llegar a la verdad", dijo Tim Davie, director general de la BBC en un comunicado sobre las afirmaciones de Spencer. "Estamos en el proceso de encargar una investigación independiente".



Este mes, Charles Spencer dijo que la BBC no se había disculpado por lo que dijo fueron documentos falsificados y "otros engaños" que lo llevaron a presentarle a Diana al periodista Martin Bashir.



El Daily Mail también publicó lo que dijo fueron son notas que Spencer tomó durante una reunión con Bashir y Diana en 1995, en la que el diario dice que el periodista hizo acusaciones en busca de conseguir la entrevista, como que la princesa estaba siendo molestada por los servicios de seguridad y que se estaba pagando a dos asistentes para dar información sobre ella.



Bashir no ha realizado comentarios sobre el tema. Reuters no pudo contactarlo.

La BBC dice que el periodista, que obtuvo renombre mundial por la entrevista a Diana y actualmente es el corresponsal de asuntos religiosos de la corporación, estaba actualmente de baja por enfermedad, recuperándose de una cirugía cardíaca y de contraer covid-19.



Spencer ha exigido una disculpa de la BBC y una pesquisa independiente sobre cómo Bashir obtuvo la entrevista con Diana, diciendo que había sido excluido de una investigación interna de la BBC en 1996. La cadena dice que se ha disculpado por las declaraciones falsas.



En sus publicaciones de Twitter el domingo, Spencer dijo que sabía que Bashir había usado extractos bancarios falsos y otros manejos deshonestos para obtener la entrevista con Diana, pero dijo que "lo que descubrí hace solo dos semanas (...) la BBC también sabía, pero lo encubrió".



Diana y Carlos se divorciaron en 1996 y ella murió a los 36 años en un accidente automovilístico en París al año siguiente.