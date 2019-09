Bahamas urge a la ONU a convertir la crisis climática en su máxima prioridad

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El primer ministro de Bahamas, Hubert Minnis, urgió este viernes 27 de septiembre de 2019 a la ONU a tratar la crisis climática como el "mayor reto que enfrenta la humanidad", al advertir que países como el suyo no podrán "desarrollarse ni seguir existiendo" si fenómenos como el huracán Dorian son "la nueva norma".

En su discurso ante la Asamblea General de la ONU, Minnis repasó la devastación provocada en las Bahamas por el paso a comienzos de este mes del huracán Dorian, que dejó al menos 56 muertos, unos 1 300 desaparecidos y pérdidas de unos USD 7 000 millones, según estimaciones preliminares.



"Nuestros corazones siguen doliéndonos mientras me dirijo a ustedes esta tarde", les dijo Minnis a los diplomáticos reunidos en la sede de Naciones Unidas.



"Les hago una petición urgente (...) para tratar la emergencia climática global como el mayor reto que enfrenta la humanidad", añadió.



El líder del archipiélago atlántico opinó que el mundo no puede hacer "avances significativos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible" pactados para 2030 "si, como pronostican los científicos, los fenómenos extremos del clima se van a convertir en la nueva norma".



"Cuando una tormenta puede obliterar a un Estado nación o a una serie de Estados, ¿cómo sobreviviremos? ¿Cómo nos desarrollaremos? ¿Cómo podremos seguir existiendo?", preguntó.



Añadió que, si no se actúa, la crisis climática "seguirá arrasando archipiélagos como las Bahamas" que son más vulnerables por "encontrarse en la línea de frente" de los huracanes y tormentas del Caribe, pero en último término "acabará por devastar el planeta entero".



El mensaje de Minnis ante la Asamblea General llegó cuatro días después de que 77 países se comprometieran a neutralizar sus emisiones de carbono -no emitir más de lo que se puede absorber- para 2050 durante la Cumbre para la Acción Climática de la ONU.



Sin embargo, el líder de las Bahamas subrayó la "urgencia" de actuar para que archipiélagos como el suyo no tengan que enfrentar regularmente fenómenos como Dorian, que describió como agravado por una crisis climática "creada inicialmente por la actividad humana y complicada por la inacción" de la comunidad internacional.



"Oficialmente hemos perdido 56 vidas, pero todos sabemos que son muchas más, por todos los que siguen desaparecidos", lamentó.



Pidió a los turistas de todo el mundo que sigan visitando "las 14 islas principales que no resultaron afectadas por el huracán Dorian, incluida Nassau", porque esos ingresos "tendrán un papel fundamental en la reconstrucción" de zonas como Ábaco, destrozadas por la tormenta.

También llamó a las instituciones financieras multilaterales a proporcionar préstamos con condiciones ventajosas a países afectados por desastres naturales como las Bahamas, y que "se consideren esas circunstancias locales únicas", y no solo los ingresos per cápita, al determinar si se conceden esos créditos para el desarrollo.