¿Aparece Baby Yoda en 'Star Wars: The Rise of Skywalker'?

'Star Wars: The Rise of Skywalker' cierra la historia iniciada por George Lucas en 1977 con 'A New Hope'. Pero la franquicia galáctica, en continua expansión, ya ha estrenado 'The Mandalorian', la primera serie de 'Star Wars' para Disney+, que tiene un adorable protagonista junto a Pedro Pascal. Y, de hecho, no han sido pocos los que se han hecho una peculiar pregunta: ¿Aparece Baby Yoda en 'The Rise of Skywalker'?

A esa pregunta ha respondido rotundo J.J. Abrams, que confirmó a Variety que el pequeño personaje no aparece en la novena entrega de 'Star Wars'. Eso sí, el director afirmó sin reparos que Baby Yoda, la sensación entre los fans de la saga, es "la cosa más mona de toda la historia".



De hecho, cuando el reportero le confesó que prefería "al original", Abrams le espetó: "Tienes un corazón de piedra".



El pequeño personaje ha acaparado las miradas de los seguidores de 'Star Wars' desde su aparición en el primer capítulo de 'The Mandalorian'. La serie, protagonizada por Pedro Pascal y creada por Jon Favreau, está ambientada entre 'Return of the Jedi' y 'The Force Awakens', por lo que tiene lugar antes de los eventos de 'The Rise of Skywalker'.



De ahí que no tenga sentido que Baby Yoda aparezca en la cinta dirigida por J.J. Abrams, que en cambio si conecta, precisamente a través del popular personaje, con la serie de Disney+.